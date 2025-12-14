به گزارش خبرنگار مهر، صادق جوادی شب یکشنبه در چهارمین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان یزد پیرامون هشدارهای هواشناسی اخیر گفت: چند هفته‌ای هست منتظر این سامانه بارشی در استان هستیم. از قبل اعلام کردیم که پاییز خبری از بارش نیست اما در زمستان بارش داریم.

وی اظهار کرد: این موج گذرا نیست که صرفاً یک جبهه سردی باشد که بیست دقیقه بارش بدهد و رد شود، بلکه این موج مقداری در منطقه می‌ماند، مخصوصاً در استان فارس و به‌ویژه جنوب استان یزد بارش داریم.

کارشناس هواشناسی استان یزد گفت: سردچاله یک محیط و جوی است که دمای آن نسبت به اطراف خود پایین‌تر است و لذا ناپایداری وقتی شدیدتر است که اختلاف دمای سطح بالا و پایین شدیدتر باشد. هرچه اختلاف دما بیشتر باشد یعنی ناپایداری شدیدتر است. الان در سامانه پیش‌رو این امر اتفاق می‌افتد.

وی افزود: ما انتظار داریم از دوشنبه بعد از ظهر سامانه وارد استان شود. بارش‌های پراکنده ورود سامانه است و اوج فعالیت این سامانه به نظر می‌رسد چهارشنبه به پنجشنبه باشد. حتی جمعه بارش داریم و برای شنبه نیز بارش برف به‌ویژه در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

جوادی تصریح کرد: شروع سامانه می‌تواند در ارتفاعات برف باشد و در ادامه روزهای بعد هم بارش برف ادامه داشته باشد. نکته مهم این است که رطوبتی که به سامانه تزریق می‌شود باعث می‌شود این موج فعالیت خود را ادامه دهد و بارش‌های خیلی خوبی داشته باشیم.

وی گفت: این بارش‌ها اگر در نقشه‌ها در حد ۱۰ تا ۲۰ میلی‌متر نشان داده شده، باور نکنید، چون در ناپایداری‌ها ممکن است بارش شدیدتری رخ دهد و تا ۱.۵ تا دو برابر افزایش یابد.

جوادی بیان کرد: ابرهای همرفتی ما ممکن است در عرض چند ساعت در حد ۱۰ تا ۲۰ میلی‌متر بارش به‌صورت نقطه‌ای داشته باشند. هر چقدر صعود هوا و انرژی بیشتر باشد، سبب می‌شود حجم رطوبت به سمت بالا حرکت کرده و میعان صورت گیرد و بارش اتفاق بیفتد.

وی از صدور هشدارها خبر داد و گفت: هشدارهای هواشناسی در سطح کشور و استان صادر شده است اما به هشدار سطح زرد اکتفا نمی‌شود، چرا که فردا یا پس‌فردا هشدار نارنجی صادر می‌شود.

وی افزود: از دوشنبه بعد از ظهر تا شنبه این موج در استان فعال است و کل استان یزد را باید برای آمادگی در نظر گرفت. جنوب استان یزد، هرات و مروست و اطراف آن بارش‌های شدید سیل‌آسا دارند چرا که عمده فعالیت سامانه در استان فارس است و ممکن است بارش‌های بالای ۳۰ تا ۴۰ میلی‌متر ثبت شود.

جوادی گفت: سردچاله در مدارهای پایین قرار می‌گیرد و کاهش دمای بین ۵ تا ۱۰ درجه‌ای و کاهش ناگهانی دما خواهیم داشت. لذا تگرگ، رعد و برق، باد شدید و احتمال حادثه به علت اختلاف دما وجود دارد.

وی افزود: این موج ماندگار است و حجم بارش‌ها بین ۸۰ تا ۱۰۰ و گاه تا ۱۲۰ میلی‌متر یا بیشتر پیش‌بینی می‌شود. شنبه تقریباً پایان فعالیت سامانه است و اوج آن چهارشنبه خواهد بود.

وی در پایان گفت: این موج، موج سردی است که به صورت نقطه‌ای بارش‌های سیل‌آسا می‌دهد. شهرستان‌های اطراف فارس، مناطق اطراف ابرکوه و جنوب استان بیشتر تحت‌تأثیر هستند.

کارشناس هواشناسی استان یزد ادامه داد: در شهر یزد نیز تا ۱۰ میلی‌متر بارندگی انتظار می‌رود؛ اما اگر بارش تجمعی به ۲۰ میلی‌متر رسید تعجب نکنید. این موج رطوبت بسیار خوبی دارد و اختلاف دمای شدید و موج سرد باعث بارش‌های بسیار شدید خواهد شد. بعد از پنجشنبه و با گذر موج و کاهش رطوبت، احتمال یخ‌زدگی در هفته آینده وجود دارد.