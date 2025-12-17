آیین اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه و ۱۰ هزار بسته معیشتی در ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه، ۱۰ هزار بسته معیشتی و جشن تکلیف دانش‌آموزان دختر ظهر چهارشنبه با حضور سردار حزنی، معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و سردار موحد، فرمانده سپاه کربلا مازندران، در حسینیه عاشقان ناحیه ساری برگزار شد.

سردار محمدرضا موحد فرمانده سپاه کربلا از مشارکت مردم و نهادهای حمایتی قدردانی کرد و گفت: سپاه کربلا همواره در کنار مردم است.

وی گفت: در راستای اجرای پروژه‌های محرومیت‌زدایی و کمک به اقشار آسیب‌پذیر، به ویژه در زمینه‌های معیشتی و فرهنگی، نقش مؤثری ایفا کرده است.

وی ادامه داد: در حوزه‌های حمایتی و اجتماعی نیز ۲۲۸ زندانی جرایم غیرعمد آزاد شده‌اند، ۲۵ هزار پرس غذای گرم طبخ و توزیع شده، ۲ هزار و ۱۰۰ رأس قربانی انجام گرفته و ۴۸۰ مورد لوازم ضروری زندگی تأمین شده است. علاوه بر این، یک‌هزار و ۵۰۰ نفر در بخش درمان بیماری‌های صعب‌العلاج مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

سردار موحد با اشاره به خدمات بهداشتی و درمانی گفت: ۲۸ هزار نفر از خدمات ویزیت رایگان بهره‌مند شده‌اند و یک‌هزار و ۲۴۰ نفر از بسیجیان و پاسداران نیز در طرح اهدای خون، که از نیازهای مهم استان بود، مشارکت داشته‌اند. همچنین ۸۳۵ مورد تجهیزات کمک‌آموزشی و ۵۳ سری اقلام اساسی به خانواده‌های نیازمند اهدا شده است.

در این مراسم، ۱۰۰ سری جهیزیه به زوج‌های نیازمند اهدا شد و ۱۰ هزار بسته معیشتی در بین خانواده‌های محروم توزیع شد.

همچنین جشن تکلیف دانش‌آموزان دختر در این مراسم برگزار شد تا ضمن فراهم آوردن شرایط معنوی، از آنان نیز در راستای تحصیل و آینده روشن تقدیر به عمل آید.