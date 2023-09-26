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۴ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۰۲

همزمان با هفته دفاع مقدس انجام شد؛

اهدای ۱۰۰۰ سری جهیزیه و ۵۰ هزار بسته معیشتی در مازندران

اهدای ۱۰۰۰ سری جهیزیه و ۵۰ هزار بسته معیشتی در مازندران

ساری- همزمان با هفته دفاع مقدس، آئین اهدای هزار سری جهیزیه و ۵۰ هزار بسته معیشتی به خانواده های کم برخوردار سراسر استان به همت سپاه کربلا در مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی فرمانده سپاه کربلا شامگاه سه شنبه در حاشیه اهدای هزار سری جهیزیه و کمک مومنامه با گرامی داشت هفته دفاع مقدس و آغاز امامت حضرت منجی عالم بشریت (عج) از اهدای هزار سری جهیزیه خبر داد و گفت: سپاه در سال جاری دو هزار و ۵۰۰ سری جهیزیه توزیع کرد و امروز نیز هزار سری جهیزیه بین نیازمندان توزیع کرده است.

فرمانده سپاه کربلا گفت: در زمینه توزیع بسته‌های معیشتی نیز با حمایت همه نهادهای حمایتی و خیرین در شش ماه اول ۲۰۰ هزار بسته معیشتی به ارزش ۳۰۵ میلیارد تومان توزیع شده است.

وی با اشاره به افتتاح پروژه‌های مسکن محرومین، آسفالت‌های روستایی، جاده بین مزارع و طرح‌های محرومیت زدایی و مدیریت بحران در هفته دفاع مقدس گفت: ۱۴۹ میلیارد تومان برای این طرح‌ها هزینه شده است.

کد مطلب 5896150

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