اهدای ۱۰۰۰ سری جهیزیه و ۵۰ هزار بسته معیشتی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی فرمانده سپاه کربلا شامگاه سه شنبه در حاشیه اهدای هزار سری جهیزیه و کمک مومنامه با گرامی داشت هفته دفاع مقدس و آغاز امامت حضرت منجی عالم بشریت (عج) از اهدای هزار سری جهیزیه خبر داد و گفت: سپاه در سال جاری دو هزار و ۵۰۰ سری جهیزیه توزیع کرد و امروز نیز هزار سری جهیزیه بین نیازمندان توزیع کرده است.

فرمانده سپاه کربلا گفت: در زمینه توزیع بسته‌های معیشتی نیز با حمایت همه نهادهای حمایتی و خیرین در شش ماه اول ۲۰۰ هزار بسته معیشتی به ارزش ۳۰۵ میلیارد تومان توزیع شده است.

وی با اشاره به افتتاح پروژه‌های مسکن محرومین، آسفالت‌های روستایی، جاده بین مزارع و طرح‌های محرومیت زدایی و مدیریت بحران در هفته دفاع مقدس گفت: ۱۴۹ میلیارد تومان برای این طرح‌ها هزینه شده است.