به گزارش خبرنگار مهر از روسیه، کنفرانس مطبوعاتی سید عباس عراقچی و سرگئی لاوروف برگزار شد.

لاوروف در این نشست گفت: ما امروز به روابط ایران و روسیه اشاره کردیم. معاهده مشارکت جامع راهبردی بین ایران و روسیه در سال ۲۰۲۵ امضا شد و هفته گذشته رؤسای جمهور دو کشور در ترکمنستان در این خصوص رایزنی کردند.

وی افزود: ما درباره موضوعات سیاسی گفتگو کردیم. ما به موضوعات مربوط به تجاری و سرمایه گذاری هم پرداختیم. رشد تجاری در سال جاری ده درصد بوده است.

وزیر خارجه روسیه افزود: باید ارتباطات بین بخش‌های خصوصی افزایش یابد. رابطه ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا خیلی مهم است. ما همچنان علاقمندیم که روابط دو کشور گسترش پیدا کند.

وی گفت: ما درباره راه آهن رشت آستارا صحبت کردیم. این به توسعه مسیر کریدور شمال جنوب کمک می‌کند.

لاوروف عنوان کرد: ما درباره مسائل منطقه‌ای رایزنی‌هایمان خیلی نزدیک است. ما به دنبال دموکراتیزه شدن هرچه بیشتر روابط بین‌المللی هستیم.

وی گفت: ما بر چندجانبه گرایی تاکید کردیم. متأسفانه غرب این را نادیده گرفته است. امروزه اصول و حقوق بین‌الملل باید رعایت شود و به آنان احترام گذاشته شود.

عراقچی: رؤسای جمهور ایران و روسیه در یک‌سال و نیم گذشته ۵ بار دیدار داشته‌اند

در ادامه این نشست، عراقچی گفت: قبل از هر چیزی از همکار عزیزم اصای باوروف تشکر می‌کنم که دعوت بعمل آوردند.

وی افزود: پیشاپیش سال جدید میلادی و عید کریسمس را به دولت و ملت روسیه تبریک میگویم.

وزیر خارجه گفت: امروز مذاکرات نزدیک و جزئی در مورد همه مسائل دوجانبه و منطقه‌ای و بین‌المللی داشتیم.

عراقچی گفت: ما الان براساس چشم‌انداز معاهده حرکت می‌کنیم و امروز در توافقی که امضا کردیم دستور کار وزارت خارجه دو کشور را از ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ تعیین می‌کند.

وی بیان کرد: در دولت جدید ظرف یکسال و نیم گذشته رؤسای جمهور دو کشور ۵ بار دیدار داشتند که قابل ملاحظه است.

وی افزود: در حوزه اقتصادی روابط ما خیلی گسترده شده است و پروژه‌های مختلفی بین ما وجود دارد که مهمترین آن کریدور شمال به جنوب است.

وزیرخارجه تصریح کرد: تجارت دو کشور رو به افزایش است و زمینه‌های جدیدی برای تجارت پیدا شده که روی آن کار می‌کنیم.

عراقچی گفت: همکاری‌های فرهنگی و علمی میان دانشگاه‌های دو کشور ادامه دارد.

وی افزود: امروز درخصوص مسائل منطقه صحبت کردیم. در مورد منطقه قفقاز جنوبی، افغانستان، اوکراین و فلسطین و جنایاتی که توسط رژیم اسرائیل در آنجا صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در مورد مسائل هسته‌ای نیز صحبت کردیم گفت: ایران عضو متعهد به ان پی تی هست و به تعهدات خودمان پایبند هستیم. از حقوق خودمان صرف نظر نخواهیم کرد. علیرغم حملات صورت گرفته این حق ما هم چنان پابرجاست.

وی افزود: اگر چه حملات تأسیسات و ساختمان‌های ما را تحت تأثیر قرار داده اما تکنولوژی ما را نمی‌تواند تحت تأثیر قرار دهد.

لاوروف: برخی رویکردهای سازمان ملل در سال‌های اخیر نادرست بوده است

لاوروف در پاسخ به سوالی در مورد اینکه با توجه به اینکه فضای روابط بین‌الملل روز به روز امنیتی سازی می‌شود و این نتیجه یکجانبه گرایی ستیزه‌جویانه است، روسیه بعنوان یکی از اعضای دائم‌شورای امنیت چه برنامه‌ای برای نظم مبتنی بر حقوق بشر دارد و روسیه چقدر در چندجانبه گرایی جدی است، گفت: اصلاح ساختار سازمان ملل دشوار اما ضروری است.

وی گفت: درباره جایگاه سازمان ملل متحد، تأکید می‌شود که این نهاد همچنان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دیپلماسی در تاریخ بشر است.

لاوروف تصریح کرد: باید محل اجتماع همه کشورهای مستقل برای تدوین و اجرای قواعد مشترک در حوزه‌هایی همچون صلح و امنیت، خلع سلاح، اقتصاد و سرمایه‌گذاری، حفاظت از محیط زیست و حتی تنظیم مقررات مرتبط با فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی باشد.

وی گفت: سازمان ملل متحد با برخورداری از بیش از ۲۰ نهاد و مؤسسه تخصصی، ساختاری کم‌نظیر دارد، هرچند در سال‌های اخیر برخی اقدامات و رویکردهای نادرست در درون این مجموعه مشاهده شده است.

عراقچی: نباید هیچ نیروی خارجی در امنیت منطقه خلل ایجاد کند

عراقچی هم در پاسخ به سوالی در مورد اینکه همکاری و هماهنگی ایران و روسیه برای تقویت صلح و ثبات در قفقاز و آسیای مرکزی، با توجه به برخی تمایلات قدرت‌های خارج از منطقه جهت مداخله در امور این منطقه چیست، گفت: ما درباره قفقاز مشورت‌های لازم را داشتیم. معتقدیم قفقاز و آسیای مرکزی باید امنیتشان و ثبات توسط کشورهای خود منطقه تأمین شود. ما در قفقاز مکانیسم ۳+۳ را پیشنهاد کردیم. ما مخالف حضور هرگونه نیروی خارجی در منطقه هستیم. نباید هیچ نیروی خارجی وجود داشته باشد و در امنیت منطقه خلل ایجاد کند.

عراقچی در پاسخ به سوالی درباره مذاکره با آمریکا افزود: از طرف ما هیچ پیامی برای آمریکا ارسال نشده است اما ما هیچگاه میز دیپلماسی را ترک نکردیم. این آمریکایی‌ها بودند که وسط مذاکره خیانت کردند. اگر رویکرد خودشان را اصلاح کنند و آماده مذاکره بر اساس احترام متقابل و برابری باشند ما بررسی می‌کنیم اما آنان اکنون آمادگی ندارند. منظور آنان از مذاکره دیکته کردن است. مذاکره واقعی وقتی می‌تواند آغاز شود که رویکردشان را اصلاح کنند. میز مذاکره باید بر اساس احترام و توازن باشد.

عراقچی ادامه داد: روسیه همواره از حقوق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای دفاع کرده و همواره از حق ایران برای غنی سازی دفاع کرده است. روسیه نقش مثبت و سازنده‌ای را در مذاکرات برجام ایفا کرد. اخیراً در شورای امنیت در تلاش آمریکا و اروپا برای بازگرداندن تحریم‌ها تلاش کرد و از ایران حمایت کرد. ما از همه مواضع روسیه متشکریم و به حسن نیت سوریه ایمان داریم.

لاوروف: انتظارات خوبی برای افزایش مشارکت جامع راهبری با ایران دارم

لاوروف در مورد رابطه با ایران افزود: آنچه مربوط به همکاری‌های ما در حوزه تجاری است، ما به طور مفصل گفتگو کردیم. ما همکاری‌ها را با رعایت حقوق بین‌الملل تقویت می‌کنیم. ما بر مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر تاکید داریم. ما بر همکاری‌های علمی و فرهنگی تاکید داریم. ما در همه ساختارهای منطقه و فرمت‌ها همکاری داریم. من انتظارات خوبی برای افزایش مشارکت جامع راهبری با ایران دارم.

همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های دفاعی و امنیتی همچنان ادامه دارند

عراقچی درباره همکاری‌های فرهنگی و علمی بین دو کشور عنوان کرد: رابطه دو کشور در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی پیشرفت خوبی داشته اما در حوزه فرهنگی و علمی پیشرفت خوبی نداشته و باید فکر کرد. دیروز من با برخی اندیشمندان و امروز با دانشجویان روسیه دیدار داشتم. قرار شد بین دانشگاه روسیه و دانشکده وزارت خارجه ایران تبادلاتی آغاز شود. ارتباطات اهل فرهنگ بین دو کشور می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

وی تصریح کرد: همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های دفاعی و امنیتی همچنان ادامه دارند.

لاوروف: بعد از حملات آمریکا و اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای ایران، آژانس واکنش مناسب نشان نداد

لاوروف درباره وضعیت هسته‌ای ایران و رابطه ایران و آژانس تصریح کرد: ما امروز این موضوع را مطرح کردیم. همکارم درباره گفتگوهای ایران و آژانس توضیحاتی داد. حسن نیت و ارزیابی‌های اصولی باید مورد توجه قرار گیرد. بعد از حملات آمریکا و اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای ایران باید همه در نظر بگیرند که آژانس واکنش مناسب نشان نداد. ما اراده و حسن نیت ایران را ارزشمند می‌دانیم که تلاش دارد همکاری با آژانس را توسعه دهد.

عراقچی: سه کشور اروپایی ظرفیت مذاکره ندارند

عراقچی درباره مذاکرات با اروپایی‌ها گفت: سیاست ما کاملاً روشن است. به اعتقاد ما سه کشور اروپایی ظرفیت مذاکره ندارند و تنها امکانی که در دسترس آنان بود به صورت غیرقانونی استفاده کردند. آنان حق استفاده از اسنپک‌بک نداشتند اما استفاده کردند و هیچ اتفاقی نیفتاد. در خصوص آژانس، ایران متعهد به ان پی تی است ولی باید قبول کرد واقعیت‌ها تغییر پیدا کرده است. بعد از حملات به تأسیسات ما واقعیت تغییر پیدا کرده و آژانس هیچ پروتکلی ندارد. من از آقای گروسی پرسیدم که چارچوبی برای بازرسی دارید گفت خیر. تا وقتی چارچوب تهیه نشود امکان بازرسی وجود ندارد زیرا تهدیدات ایمنی هست. ما در قاهره سعی کردیم توافق کنیم اما با اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی توافق قاهره ملغی شد. اکنون تمامی درخواست‌های آژانس باید به شورای عالی امنیت ملی ارائه شود. ما با توجه به شرایط جدید عمل می‌کنیم.

* لازم به ذکر است، وزیران امور خارجه ایران و روسیه در پایان مذاکرات خود در مسکو، سند برنامه همکاری‌های وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور را امضا کردند.

در این سند که به دنبال اجرایی شدن معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه تدوین شده، برنامه رایزنی‌ها میان وزارت‌خانه‌های امور خارجه دو کشور برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ مشخص شده است.