جلالی: در حال حرکت به سمت یک مشارکت جامع راهبردی با روسیه هستیم

سفیر ایران در مسکو نوشت: ما در حال حرکت به سمت یک مشارکت جامع راهبردی هستیم که منافع بلندمدت هر دو دولت و ملت ایران و روسیه را تضمین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو در ایکس نوشت: معاهده مشارکت جامع راهبردی؛ ترسیم نقشه راه آینده؛ ‏روابط ⁧ ایران⁩ و ⁧ روسیه⁩ ریشه‌ای تاریخی دارد، اما آنچه این دوره را متمایز می‌کند، عبور از مناسبات صرفاً همسایگی یا تاکتیکی است.

وی بیان کرد: سفر آقای دکتر عراقچی، وزیر محترم وزارت خارجه کشورمان به مسکو در همین راستا قابل توصیف و تحلیل است که ما در حال حرکت به سمت یک مشارکت جامع راهبردی هستیم که منافع بلندمدت هر دو دولت و ملت را تضمین می‌کند. ‏در دنیای پرتحول کنونی، درک این مشارکت صرفاً یک بحث سیاسی نیست، بلکه کلید ثبات و توسعه در منطقه ماست.

