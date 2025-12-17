شوک به طرح های عمرانی؛شورای فنی کهگیلویه و بویراحمد ۴ پیمان را فسخ کرد

به خبرنگار مهر، سید انتظام سهمگین عصر چهارشنبه در نشست شورای فنی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در جلسات شورای فنی آخرین ضوابط و بخشنامه‌ها را برای آگاهی و افزایش اطلاعات دستگاه‌های اجرایی تشریح می‌شوند که امروز بخشنامه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه برگزاری قانون مناقصات ارائه شد.

وی افزود: هدف از تشریح آخرین ضوابط و بخشنامه‌ها این است که که از تکرار اشتباهات یا رویه‌های نادرستی که در برخی استان‌ها رخ داده، در استان کهگیلویه و بویراحمد پیشگیری شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در این جلسه هشت مورد درخواست فسخ پیمان پروژه‌های عمرانی مطرح شد، اظهار کرد: از این تعداد، چهار مورد فسخ پیمان، ۲ مورد مهلت مجدد، ارجاع یک مورد به دلیل نقص در مدارک به دبیرخانه و یک مورد نیز برای بررسی دقیق‌تر اسناد و حفظ حقوق طرفین، به کارگروه پیمان ارجاع شد تا با دقت بیشتری بررسی شود.

وی بیان کرد: فسخ پیمان به معنای قطع رابطه قراردادی با پیمانکار است و می‌تواند جنبه‌های تنبیهی و عوارض مالی برای پیمانکار داشته باشد.

سهمگین با اشاره به اینکه فسخ پیمان از سوی کارفرما به این معنا است که پیمانکار در طول مدت پیمان، طبق برنامه زمان‌بندی به تعهدات عمل نکرده است، گفت: قانون‌گذار برای رعایت عدالت و جلوگیری از تضییع حق پیمانکار، این اختیار را از کارفرما سلب کرده و تصمیم‌گیری را به شورای فنی استان سپرده است تا به‌صورت جمعی و بر اساس اسناد و مدارک مبادله‌شده در طول پیمان، تصمیم گیری کند.