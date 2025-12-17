https://mehrnews.com/x39TJt ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۷ کد خبر 6693275 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۷ بارش شدید برف در شهرستان فریمان مشهد- تصاویری از بارش شدید برف در جاده فریمان استان خراسان رضوی را در این فیلم مشاهده می کنید. دریافت 2 MB کد خبر 6693275 کپی شد مطالب مرتبط بارش شدید برف در مشهد آغاز بارش برف در مشهد وضعیت عادی پروازها در فرودگاه برفی مشهد آمادگی دستگاههای بحرانمدار مشهد برای ورود سامانه بارشی قابی تماشایی از اولین بارش برف امسال در حرم مطهر رضوی بارش شدید برف در نیشابور برف پاییزی چناران را سفیدپوش کرد کاشی:بارش برف برق بخشی از مشهد را قطع کرد ناصری: برف و کولاک ۳ جاده شهرستان فریمان را مسدود کرد برچسبها بارش برف فریمان خراسان رضوی
