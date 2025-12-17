کاشی:بارش برف برق بخشی از مشهد را قطع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاشی اظهار کرد: بارش برف شامگاه چهارشنبه منجر به وارد آمدن خسارت به شبکه برق بخشی از این شهر شد و برق منطقه «سیدی» برای مدتی قطع شد.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مشهد بیان کرد: بارش باران و سپس برف که از صبح امروز در مشهد آغاز شده است، حوالی عصر منجر به پارگی سیم در بخشی از شبکه برق منطقه سیدی شد که قطعی برق را به دنبال داشت.

وی اظهار کرد: بلافاصله بعد از بروز حادثه، عوامل فنی و گروه عملیاتی شرکت توزیع برق مشهد در محل حاضر شده و پارگی سیم را برطرف کردند و هم اینک قطعی برق رفع شده و هیچ نقطه‌ای از شهرستانهای مشهد و طرقبه شاندیز با خاموشی مواجه نیست.

کاشی گفت: برای رفع مشکلات احتمالی ناشی از بارش برف و باران ۱۲۰ نفر برای خطوط فشار ضعیف و فشار قوی در قالب ۱۵ تا ۳۰ گروه عملیاتی این شرکت در حال آماده باش قرار دارند و به محض بروز مشکل نسبت به رفع آن اقدام خواهند کرد.