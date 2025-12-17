  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳

آغاز بارش برف در مشهد

مشهد- در این فیلم، تصاویری از آغاز بارش برف پاییزی در آخرین روزهای آذرماه ۱۴۰۴ را مشاهده می‌کنید.

