تا جایی که در برخی مناطق از جمله شهرستان جمٰ حدوداً به اندازه یک سال طی چند روز بارندگی ثبت شده است و این میزان بارش موجب بهبود آورد رودخانهها و افزایش ذخیره سدهای استان شده است.
قبل از بارش باران هشدارهای متعددی به منظور آمادگی برای ورود این سامانه قدرتمند صادر شده بود تا این سامانه با کمترین خسارت، فعالیت خود را انجام دهد.
مدیریت ایمن بارشها و سیلابها
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت سامانه بارشی اخیر گفت: مجموعه اقدامات فنی، میدانی و مدیریتی شرکت آب منطقهای بوشهر با مشارکت همزمان همه ارکان اجرایی شرکت و دیگر دستگاههای اجرایی استان بوشهر، نقش مؤثری در مدیریت ایمن بارشها، سیلابها و صیانت از تأسیسات آبی استان داشته است.
علی محمدی با بیان اینکه از روزهای پیش از ورود سامانه بارشی، تمهیدات لازم در سطح استان اتخاذ شد، اظهار داشت: همزمان با صدور هشدارهای هواشناسی، شرکت آب منطقهای بوشهر در تمامی سطوح عملیاتی و ستادی وارد حالت آمادهباش شد و پایش سازههای آبی، رودخانهها و کارگاههای عمرانی بهصورت شبانهروزی در دستور کار قرار گرفت.
وی با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه طرح و توسعه افزود: پیش از ورود نخستین سامانه بارشی و همزمان با اعلام هشدار سیلاب، تمامی همکاران حوزه طرح و توسعه و نمایندگان مجریان طرحها در محل کارگاههای اجرایی حضور پیدا کردند و هماهنگیهای لازم با پیمانکاران برای پیشبینی و اجرای اقدامات مراقبتی، پیشگیرانه و تخلیه ایمن سیلاب انجام شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: همزمان با اقدامات حوزه طرح و توسعه، حوزه حفاظت و بهرهبرداری نیز از ابتدای هفته و با آغاز فعالیت سامانه بارشی، بهصورت کامل در حالت آمادهباش قرار گرفت.
وضعیت آبگیری سدهای استان بوشهر
محمدی با اشاره به وضعیت سدهای در حال بهرهبرداری استان بوشهر تا ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ گفت: در سد رییسعلی دلواری حجم فعلی مخزن ۱۲۵.۴ میلیون مترمکعب است و در این سامانه بارشی افزایش حجم نداشته است.
وی افزود: سد باغان با حجم فعلی ۸.۴ میلیون مترمکعب، از ابتدای سیلاب تاکنون حدود ۷ میلیون مترمکعب افزایش حجم داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر اظهار کرد: سد اخند نیز با حجم فعلی ۱.۴ میلیون مترمکعب، افزایش ۰.۷ میلیون مترمکعبی را ثبت کرده و سد خاییز با حجم فعلی یک میلیون مترمکعب، حدود ۰.۱۲ میلیون مترمکعب افزایش ذخیره داشته است.
شاخصهای بارش استان بوشهر
محمدی با اشاره به تحلیل شاخصهای بارش استان بوشهر تصریح کرد: بر اساس گزارش مدیریت مطالعات پایه منابع آب و دادههای شبکه ایستگاههای بارانسنجی و تیسن، میانگین بارندگی استان بوشهر در سال آبی جاری تا صبح ۲۷ آذر ۱۴۰۴ حدود ۶۷ میلیمتر ثبت شده است.
وی افزود: این مقدار در مقایسه با میانگین بلندمدت مشابه، کاهش ۲۴ درصدی را نشان میدهد، اما بارندگیهای اخیر بهویژه در جنوب استان نقش مؤثری در جبران بخشی از این کسری داشته است.
محمدی ادامه داد: بیشینه بارندگی سامانههای بارشی اخیر تا این لحظه مربوط به ایستگاه جم با ۱۶۰ میلیمتر و کمینه بارندگی مربوط به ایستگاه سد خاییز بوده است. همچنین بیشینه بارندگی ۲۴ ساعت گذشته و بیشترین بارش در بارندگیهای اخیر در ایستگاه جم به ثبت رسیده که بیانگر تمرکز سامانه بارشی در مناطق جنوبی استان است.
وی تأکید کرد: پایش مستمر سدها، رودخانهها و تأسیسات آبی تا فروکش کامل سامانه بارشی و بازگشت شرایط جوی به حالت عادی ادامه خواهد داشت و از شهروندان درخواست میشود با رعایت هشدارهای ایمنی، بهویژه پرهیز از تردد و توقف در بستر و حریم رودخانهها و مسیلها، در کاهش مخاطرات احتمالی همکاری لازم را داشته باشند.
سد باغان به ۷ میلیون مترمکعب آبگیری رسید
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهای بوشهر اظهار کرد: در کارگاههای واقع در جنوب استان از جمله سد باغان، سد اخند و سد دشتپلنگ، همکاران بهصورت مستمر در محل مستقر بودند و در سایر کارگاههای مرکز و شمال استان و بهویژه شهرستان دشتستان، با توجه به شدت کمتر بارشها، سرکشیها بهصورت موردی انجام شد.
رضا چویلی افزود: در نتیجه بارندگیهای اخیر، سد باغان برای نخستین بار به این تراز آبگیری رسید و حدود ۷ میلیون مترمکعب آب در مخزن آن ذخیره شد. سد اخند نیز حدود ۱.۴ میلیون مترمکعب آبگیری داشت.
چویلی خاطرنشان کرد: با توجه به در حال ساخت بودن سد دشتپلنگ و عدم امکان ذخیرهسازی سیلاب، این سد در زمان بارندگی صرفاً وظیفه مدیریت و تخلیه ایمن سیلاب حوزه بالادست را بر عهده داشته و فعالیتهای اجرایی آن به ساعات توقف بارش محدود شد.
بررسی مستمر وضعیت سدها و رودخانهها
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای بوشهر اظهار داشت: از دوشنبه شب، همکاران تمامی شهرستانهای استان بهصورت کشیک در محل ادارات حضور یافتند و اکیپهای عملیاتی نیز بهطور مستمر وضعیت رودخانهها، مسیلها، سدها، طرحهای تغذیه مصنوعی و شبکههای آبیاری را پایش کردند.
عبداللطیف عباسینژاد افزود: همزمان با فعالیت اکیپهای میدانی، گروهی از نیروها در ستاد شرکت مستقر بودند و اطلاعات مربوط به میزان بارشها، دبی رودخانهها و وضعیت سازههای آبی بهصورت لحظهای از دیگر همکاران دریافت، بررسی و در چارچوب فرآیندهای مدیریت بحران اطلاعرسانی شد.
عباسی نژاد خاطرنشان کرد: این روند همچنان ادامه دارد و همکاران شهرستانها تا پایان هشدارهای هواشناسی در محل ادارات و حوزههای عملیاتی مستقر هستند.
عباسینژاد با اشاره به تشدید بارشها در مناطق جنوبی استان گفت: با توجه به پیشبینی احتمال وقوع سیلاب، از بامداد روز سهشنبه به همراه همکاران شهرستانهای دیر، کنگان، عسلویه و جم در منطقه مستقر شدیم و تمامی نقاط حساس از جمله سدها، رودخانهها، آبراههها و طرحهای تغذیه مصنوعی بهصورت میدانی مورد بازدید قرار گرفت.
وی افزود: در این بازدیدها، ضمن بررسی ظرفیت عبور جریان، در موارد لازم اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه و ایمنسازی انجام شد.
