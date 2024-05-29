از رالی بلیزرسواران تا رونمایی از گراهام پیچ در هفته موزه و میراث

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این رویدادها که شامل همایش، گردهمایی، رالی تور گردشگری و رونمایی بود، با هدف تحکیم پیوند میان موزه و صاحبان خودروهای کلاسیک و تاریخی، تحقق اهداف کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در حوزه گردشگری و اتومبیلرانی، ایجاد شور و نشاط اجتماعی، شناسایی و صیانت از وسیله‌های نقلیه تاریخی، ارائه خدمات به اعضا کلوپ ها و کمیته‌های تخصصی، توسعه فعالیت‌های اتومبیلرانی و گردشگری، معرفی فعالیت‌ها و توانمندی‌های حوزه اتومبیلرانی و وسایل نقلیه گردشگری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار شد.

‌کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با همکاری انجمن وسایل نقلیه تاریخی ایران، همایش فراگیر خودروهای تاریخی و رونمایی از خودرو «گراهام پیچ» که از جمله خودروهای وارداتی در اواخر دهه ۲۰ و اوایل دهه ۳۰ شمسی به ایران بود را روز جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به مناسبت گرامیداشت هفته جهانی موزه و میراث فرهنگی در محل موزه خودروهای تاریخی بنیاد مستضعفان برگزار کرد.

کاخ موزه چهل ستون اصفهان، میزبان خودروهای تاریخی فولکس واگن

همایش خودروهای تاریخی نیز به مناسبت روز جهانی فولکس واگن و هفته موزه و میراث فرهنگی از سوی حوزه اتومبیلرانی و وسایل نقلیه گردشگری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی استان اصفهان در کاخ موزه چهل ستون برگزار شد.

این همایش روز جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با همکاری انجمن وسایل نقلیه تاریخی استان با شرکت بیش از ۸۰ دستگاه خودروی تاریخی و با حضور مسئولان استانی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و مدیران کاخ موزه چهل ستون، برگزار شد.

پایگاه تاریخی تخت جمشید؛ مقصد بلیزرسواران ایران

حوزه اتومبیلرانی و وسایل نقلیه گردشگری استان فارس در ادامه ویژه برنامه‌های هفته موزه و میراث فرهنگی با همکاری انجمن وسایل نقلیه تاریخی ایران، همایش و رالی گردشگری خانوادگی ویژه خودروهای بلیزر، برگزار کرد.

این رویداد سه روزه از ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، با شرکت حدود ۳۰ دستگاه خودرو شورولت بلیزر و حضور یکصد نفر از اعضا کلوپ بلیزر سواران از سراسر کشور، آغاز شد.

رالی گردشگری خانوادگی کلوپ بلیزر ایران روز جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه در تخت جمشید به پایان رسید. همایش این خودروها نیز برای بازدید عموم مردم برگزار و با استقبال علاقه مندان مواجه شد.

پیمایش یاسوج تا دشت روم در رالی تور گردشگری خانوادگی

حوزه اتومبیلرانی و وسایل نقلیه گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد احمد با همکاری کلوپ سافاری استان رالی تور گردشگری خانوادگی برگزار کرد.

این رالی تور روز جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ به منظور گرامیداشت هفته میراث فرهنگی، با شرکت جمعی از خودروهای دو دیفرانسیل عضو کلوپ ملی سافاری در مسیر شهر یاسوج- منطقه تاریخی دشت روم برگزار شد. شرکت کنندگان در این رالی تور مسیر سه ساعته ای را طی کردند تا به دشت روم که منطقه‌ای تاریخی، زیبا و بکر است رسیدند و پس از بازدید از زیبایی‌ها و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی به یاسوج بازگشتند.