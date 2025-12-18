توضیح معاون وزیر ورزش درباره علت ابطال انتخابات فدراسیون بدنسازی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به رویکرد وزارت ورزش در دوره مدیریت احمد دنیامالی، گفت: در این دوره همواره احترام به نظر و رأی مجامع بهصورت ویژه مورد توجه وزیر ورزش قرار گرفته است. یکی از موضوعات مهم در اغلب مجامع این است که تصمیمگیریها در خصوص فعالیت هر رشته ورزشی باید به تصویب مجمع همان فدراسیون برسد.
وی در ادامه تأکید کرد: چندی پیش نامهای از سوی جمعی از اعضای مجمع فدراسیون ناشنوایان مبنی بر درخواست برگزاری مجمع فوقالعاده دریافت کردیم. بر اساس اساسنامه مصوب هیئت محترم وزیران زمانی که چنین درخواستی از سوی اعضای مجمع مطرح میشود وزارت ورزش موظف به رسیدگی و اقدام است.
اسبقیان افزود: پس از دریافت این نامه استعفای آقای نکو لعل آزاد رئیس سابق فدراسیون ناشنوایان نیز به وزارت ورزش اعلام شد. طبق مقررات و با وجود اختیاراتی که وزیر ورزش در شرایطی نظیر استعفا، غیبت رئیس فدراسیون یا رأی مراجع ذیصلاح برای تعیین سرپرست دارد با تأکید شخص وزیر مقرر شد به منظور احترام به نظر مجمع تصمیمگیری نهایی به اعضای مجمع واگذار شود.
وی گفت: بر همین اساس مجمع فوقالعاده فدراسیون ناشنوایان امروز (پنجشنبه) برگزار و موضوع موافقت یا مخالفت با استعفای رئیس فدراسیون به رأی گذاشته شد که اکثریت اعضای مجمع با استعفا موافقت کردند. همچنین مجمع اختیار تعیین سرپرست را به وزیر ورزش تفویض کرد.
معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: بر این اساس وزیر ورزش طی یکی دو روز آینده و حداکثر تا اوایل هفته آینده سرپرست فدراسیون ناشنوایان را منصوب خواهد کرد. سیاست وزارت ورزش بر این است که دوره سرپرستیها طولانی نشود و فرآیند ثبتنام و برگزاری انتخابات در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
وی ادامه داد: دستور وزیر ورزش این است که پس از تعیین سرپرست فرآیند ثبتنام آغاز و بر اساس زمانبندی قانونی ظرف حدود ۷۲ تا ۷۳ روز انتخابات فدراسیون برگزار شود. این رویکرد نشاندهنده اعتقاد جدی وزارت ورزش به احترام به رأی مجامع است و هر تصمیمی که مجمع اتخاذ کند برای وزارت ورزش لازمالاجرا خواهد بود.
اسبقیان در خصوص هزینههای اعزام کاروان المپیک ناشنوایان نیز گفت: برآورد اولیه هزینهها توسط فدراسیون انجام میشود اما تمامی هزینهها پس از بازگشت تیمها و بر اساس اسناد و مدارک مثبته مورد بررسی و نظارت وزارت ورزش قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: یکی از محورهای مورد تأکید وزیر ورزش و شورای معاونین نظارت دقیق بر عملکرد مالی فدراسیونهاست و در صورت مشاهده هرگونه عدم رعایت ضوابط و مقررات، تذکرات لازم داده شده و اصلاحات انجام خواهد شد.
معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان درباره ابطال انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: پس از ثبتنام نامزدها و بارگذاری مدارک در سامانه صحت مدارک تحصیلی از مراجع صادرکننده استعلام میشود. در این پرونده با وجود تأیید اولیه به دلیل ابهامات ایجادشده استعلام مجدد صورت گرفت و به دلیل عدم احراز صحت امضا مقرر شد در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجدد مجمع اقدام شود.
وی افزود: فرآیند ثبتنام مجدد طی روزهای آینده آغاز و انتخابات در کوتاهترین زمان ممکن برگزار خواهد شد. در پاسخ به شائبههای مطرحشده درباره جعل مدرک تحصیلی نیز باید گفت این موضوع از سوی دفتر حقوقی وزارت ورزش در حال پیگیری قضائی است.
اسبقیان تصریح کرد: آقای عرب همچنان بهعنوان سرپرست فدراسیون پرورش اندام به فعالیت خود ادامه میدهند تا مراحل قانونی و رسیدگیهای حقوقی به نتیجه برسد.
وی در پایان درباره انتخابات فدراسیونهایی که تا پایان سال جاری دوره چهارساله آنها به پایان میرسد، گفت: فدراسیونهایی از جمله تیراندازی، تکواندو و کوهنوردی مشمول برگزاری انتخابات خواهند بود. برای این فدراسیونها نیز پس از تعیین سرپرست فرآیند ثبتنام و برگزاری انتخابات طبق روال قانونی و در بازه زمانی ۷۲ تا ۷۳ روز انجام خواهد شد تا فدراسیونها در آستانه رویدادهای مهم دچار بلاتکلیفی نشوند.
