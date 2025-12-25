۳ تیرانداز ایران در بین ۱۰ نفر برتر قاره کهن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون تیراندازی، کنفدراسیون تیراندازی آسیا در پایان سال ۲۰۲۵ رنکینگ تیراندازان این قاره را اعلام کرد.

بر این اساس امیر جوهری خو و هانیه رستمیان در تپانچه بادی ۱۰ متر به ترتیب در رده چهارم و ششم آسیا قرار گرفتند، امیر محمد نکونام در تفنگ ۱۰ متر در جایگاه هشتم ایستاد و محمد بیرانوند در تراپ دهم شد.

رنکینگ تیراندازان کشورمان در آسیا به شرح زیر است:



تفنگ ۱۰ متر مردان:

۸- امیر محمد نکونام

۲۴- هادی غرباقی

۲۵- حسین باقری

۲۶- پوریا نوروزیان

تفنگ ۱۰ متر بانوان:

۲۵- نجمه خدمتی

۴۰- فاطمه امینی



تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت مردان:

۲۱- امیر محمد نکونام

۳۲- پوریا نوروزیان

تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان:

۱۸- نجمه خدمتی

۲۰- فاطمه امینی

تپانچه ۱۰ متر مردان:

۴- امیر جوهری‌خو

۱۴- وحید گل‌خندان

۳۵- اشکان مومنی

۴۳- جواد فروغی

تپانچه ۱۰ متر بانوان:

۶- هانیه رستمیان

۳۸- سامیه یاسی

۴۲- گلنوش سبقت الهی



تپانچه ۲۵ متر بانوان:

۲۴- گلنوش سبقت الهی

۲۵- هانیه رستمیان



تراپ مردان:

۱۰- محمد بیرانوند

۲۸- اسماعیل باقری

۳۶- امیر حسین آقازاده

تراپ بانوان:

۹- مرضیه پرورش‌نیا



اسکیت مردان:

۳۱- امیرمحمد دادگر

۴۳- علی دوستی

اسکیت بانوان:

۳۴- سعیده فتحی

