تبدیل بیش از ۲۹ هزار متر شبکه برق کوچصفهان به کابل خودنگهدار

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح پنجشنبه در آئین افتتاح طرح جامع تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در شهر کوچصفهان با حضور مدیران شرکت توزیع برق گیلان و شهرداری کوچصفهان، این پروژه را نمونهای شاخص از همکاری بین دستگاههای اجرایی در ارتقای کیفیت خدمات عمومی دانست.
وی با اشاره به اهمیت زیرساختها در مدیریت مصرف انرژی و ارتقای ایمنی شبکه برق، تصریح کرد: برق جلوهای از نور الهی است و خدمت در این عرصه، خدمتی اثرگذار برای مردم محسوب میشود. این پروژه موجب کاهش خاموشیها، افزایش پایداری شبکه و بهبود منظر شهری خواهد شد.
فرماندار رشت با اشاره به دشواریهای تأمین انرژی در سال گذشته، افزود: با تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت برق، توانستیم بر چالشهای ناشی از شرایط اقلیمی و محدودیت منابع فائق آییم و اجرای این طرح نشاندهنده عزم جدی مدیران اجرایی برای خدمترسانی به مردم است.
میرغضنفری تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۹ هزار متر از شبکه سیمی برق کوچصفهان با اعتباری بالغ بر ۳۵۷ میلیارد ریال به کابل خودنگهدار تبدیل شده است؛ این میزان سرمایهگذاری، آوردهای ارزشمند برای شهری است که امروز به عنوان اولین شهر سبز استان شناخته میشود.
وی با قدردانی از تلاشهای شهرداری کوچصفهان و شرکت توزیع نیروی برق، گفت: همراهی شهرداری کوچصفهان در این پروژه الگویی ارزشمند برای سایر شهرداریهای استان است و نشان میدهد که همکاری بین دستگاههای اجرایی میتواند تحولآفرین و مؤثر در ارتقای رفاه و ایمنی شهروندان باشد.
فرماندار شهرستان رشت در پایان اظهار امیدواری کرد: با همدلی و همکاری جمعی، بتوانیم از بحرانهای پیشرو عبور کنیم و رفاه، امنیت و آرامش بیشتری برای مردم فراهم آوریم.
نظر شما