افتتاح سه پروژه ارتباطی با اعتبار ۲۱۹ میلیارد ریال در بخش کوچصفهان رشت

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سهشنبه و همزمان با هفته ارتباطات، سه پروژه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش کوچصفهان شهرستان رشت با حضور فرماندار رشت و مدیران کل ارتباطات و مخابرات استان افتتاح شد.
این پروژهها شامل افتتاح سایت دکل جدید ارتباطی روستای مژده بخش کوچصفهان (همراه اول) با اعتبار ۷۳ میلیارد ریال، افتتاح سایت دکل جدید ارتباطی روستای ویشکاسوقه بخش مرکزی با اعتبار ۷۳ میلیارد ریال و همچنین پروژه فیبر نوری منازل و کسبوکارهای شهر لولمان با اعتبار ۷۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است.
اسماعیل میرغضنفری، فرماندار رشت در حاشیه این مراسم اظهار داشت: امروز حوزه ارتباطات به یکی از نیازهای اساسی زندگی مردم تبدیل شده است. دولت وفاق ملی تمرکز ویژهای بر توسعه زیرساختهای ارتباطی، گسترش فیبر نوری، ارتقای کیفیت اینترنت و بهبود پوشش شبکههای ارتباطی در مناطق شهری و روستایی دارد.
وی افزود: اجرای پروژههای مرتبط با فیبر نوری و توسعه شبکه ارتباطی، علیرغم هزینههای بالای اجرایی، با هدف افزایش کیفیت خدمات و تسهیل دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت در دستور کار قرار گرفته است.
فرماندار رشت با اشاره به نقش زیرساختهای ارتباطی در اقتصاد و اشتغال خاطرنشان کرد: امروز بخش قابل توجهی از کسبوکارها، مشاغل خانگی، فعالیتهای خدماتی و ارتباطات روزمره مردم به فضای اینترنت وابسته است. توسعه این زیرساختها میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی، اشتغال و تسهیل امور مردم ایفا کند.
وی ادامه داد: امیدواریم با کاهش محدودیتهای امنیتی ناشی از شرایط جنگ تحمیلی رمضان، مردم بتوانند بیش از گذشته از ظرفیتهای ایجاد شده در حوزه اینترنت، ارتباطات و خدمات نوین بهرهمند شوند.
میرغضنفری با تأکید بر ضرورت تداوم توسعه متوازن خدمات ارتباطی در مناطق مختلف شهرستان تصریح کرد: بهرهمندی عادلانه مردم شهرها و روستاها از امکانات ارتباطی و فناوریهای نوین، از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود.
