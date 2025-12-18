به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل روز پنجشنبه در همایش وحدت حوزه و دانشگاه که در دانشگاه هنر تبریز برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تعامل عمیق و واقعی این ۲ نهاد علمی و فکری، اظهار کرد: حل بسیاری از مسائل کشور، به‌ویژه در حوزه علوم انسانی، در گرو نزدیکی صادقانه و عالمانه حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌هاست.

وی با اشاره به تجربه‌های شخصی خود از سال‌های آغازین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: ایده وحدت حوزه و دانشگاه از همان سال‌ها مطرح بود، اما در مسیر تحقق آن، گاه نگاه‌های افراطی و انحصارطلبانه از هر ۲ سو مانع‌ساز شده‌اند؛ افرادی که بدون شناخت کافی از حوزه یا دانشگاه، انتظار دارند در رأس این وحدت قرار گیرند و همین موضوع موجب اخلال در شکل‌گیری تعامل حقیقی شده است.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه وحدت حوزه و دانشگاه صرف یک شعار نیست، افزود: این وحدت زمانی محقق خواهد شد که روحانیونی که با فضای دانشگاه آشنا هستند و استادانی که شناخت دقیقی از حوزه دارند، مجال فعالیت، گفت‌وگو و اثرگذاری پیدا کنند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به نقش اثرگذار شخصیت‌های علمی برجسته در تحقق این وحدت، از آیت‌الله خسروپناه به‌عنوان نمونه‌ای موفق نام برد و گفت: چهره‌هایی که در علوم عقلی و نقلی توأمان سرآمد هستند، سرمایه‌های علمی کشور به شمار می‌روند و باید به‌درستی از ظرفیت آنان در مسیر حل مسائل کلان علمی و فرهنگی بهره گرفته شود.

وی همچنین با تأکید بر لزوم توزیع متوازن ظرفیت‌های علمی کشور تصریح کرد: تمرکز نخبگان حوزه و دانشگاه در تهران و قم، آسیب جدی به استان‌ها وارد می‌کند؛ استان‌هایی مانند آذربایجان شرقی، با پیشینه عمیق علمی و فرهنگی، نیازمند حضور و فعالیت جدی نخبگان حوزوی و دانشگاهی هستند تا مسیر تربیت شخصیت‌های بزرگ علمی تداوم یابد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل همچنین با قدردانی از برگزارکنندگان همایش، به‌ویژه دانشگاه هنر تبریز و دبیرخانه وحدت حوزه و دانشگاه در استان، ابراز امیدواری کرد: با تقویت تعامل مستمر، آزاداندیشانه و عالمانه میان حوزه و دانشگاه، شاهد حل بسیاری از چالش‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی و احیای جایگاه علمی شایسته استان باشیم.