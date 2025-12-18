به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، ظهر پنجشنبه در جلسه استادیاران طرح حلقه‌های صالحین با تأکید بر اهمیت میدان فرهنگی اظهار داشت: امروز مهم‌ترین جبهه مقابله با دشمن، عرصه فرهنگ و هویت نسل جوان است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و نگاه جهادی وارد این میدان شد.

وی با اشاره به ایام پربرکت رجب، شعبان و رمضان این ماه‌ها را فرصتی مغتنم برای تعمیق معرفت دینی دانست و گفت: رجب مقدمه شعبان، شعبان مقدمه رمضان و رمضان مقدمه شب قدر است؛ شب قدری که زمینه‌ساز نزول قرآن و شناخت عمیق‌تر اهل‌بیت (ع)، به‌ویژه حضرت فاطمه زهرا (س) است.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تقدیر از دست‌اندرکاران و حاضران در جلسه، از جمله علما، ائمه جمعه و جماعات، فرماندهان سپاه و بسیج و مسئولان طرح صالحین، افزود: حلقه‌های صالحین همزمان دو مأموریت مهم «تعمیق معارف دینی» و «تبیین ارکان و اهداف نظام جمهوری اسلامی» را دنبال می‌کنند.

مطهری‌اصل با تأکید بر اینکه کار فرهنگی امروز یک فعالیت معمولی نیست، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بارها اشاره کرده‌اند که در میدان فرهنگ، فعالیت‌ها باید کاملاً منظم و جهادی باشد؛ چراکه هویت و باور جوانان، خط مقدم دفاع از انقلاب و ارزش‌های اسلامی است.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف هویت نسل جوان خاطرنشان کرد: اگر جوانان هویت ایرانی اسلامی خود را نادیده بگیرند یا به هویت‌های وارداتی و غربی گرایش پیدا کنند، دشمن به هدف خود رسیده است.

امام جمعه تبریز نقش استادیاران و مربیان حلقه‌های صالحین را بسیار مهم دانست و افزود: شما باید با شناخت دقیق از شرایط جنگ فرهنگی، توان و ظرفیت خود را متناسب با این میدان تنظیم کنید. دشمن تمرکز خود را بر تغییر ذائقه فرهنگی و هویتی جامعه قرار داده و ما نیز باید با بصیرت، آگاهی و انسجام در مقابل آن ایستادگی کنیم.

وی در پایان تأکید کرد: حلقه‌های صالحین می‌توانند به عنوان یکی از مؤثرترین بسترهای تربیتی و معرفتی، نقش کلیدی در صیانت از هویت ایرانی اسلامی و تقویت پیوند نسل نوجوان و جوان با ارزش‌های انقلاب اسلامی ایفا کنند.