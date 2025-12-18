خسروپناه: اقدامات بعد از جنگ اخیر دارای پیوست فرهنگی و انسجام ملی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه عصر پنجشنبه در نشست با فعالان فرهنگی در ارومیه برگزاری گسترده فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی را نخستین شرط تحقق انسجام ملی دانست و افزود: پس از جنگ تحمیلی اخیر، هر اقدامی چه دولتی و چه مردمی، باید دارای پیوست فرهنگی و انسجام ملی باشد.
وی انسجام ملی را پیوست فرهنگی دانست و گفت: تفکیک صرف فعالیت فرهنگی از اجتماعی کارآمد نیست؛ کار محله محور فرهنگی اجتماعی اثرگذاری بیشتری دارد و باید با مشارکت جمعی انجام شود.
حجت الاسلام خسروپناه انسجام ملی را مهمترین مقصد و پیوست هر اقدام فرهنگی، اجتماعی و هنری عنوان کرد و افزود: در شرایط جنگ ترکیبی دشمن، پیروزی صرفاً با افزایش امکانات و جمعیت حاصل نمیشود، بلکه با حکمرانی هوشمند و همافزایی فعالیتها محقق خواهد شد.
امروز کشور به تقویت سرمایه اجتماعی و همدلی نیاز دارد
وی با بیان اینکه حجم کار در حوزه فرهنگ زیاد و امکانات، اعم از منابع مالی و انسانی، محدود است، افزود: دشمن با استفاده گسترده از انواع رسانهها، پلتفرمها، فیلم، سریال، مستند و انیمیشن در حال تأثیرگذاری منفی بر نسلهای ماست و ما از نظر امکانات قابل مقایسه با این حجم نیستیم، اما شاخصهای حکمرانی در اختیار داریم که میتواند اثرگذاری اقدامات را چند برابر کند.
حجت الاسلام خسروپناه، با اشاره به آسیبهای فرهنگی و اجتماعی نسلهای جدید گفت: دردهای اجتماعی مشترک میان اقوام و ادیان مختلف وجود دارد و باید با عقل جمعی و همافزایی برای حل این مسائل تلاش کرد تا انسجام ملی تقویت شود.
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور نیز در این نشست اظهار کرد: امروز نیز کشور بیش از هر زمان دیگری به تقویت سرمایه اجتماعی، همگرایی و همدلی نیاز دارد و این مهم باید بهعنوان یک راهبرد جدی در سیاستگذاریهای فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.
قادر آشنا با بیان اینکه همدلی یک «اتحاد مقدس» است که باید از آن پاسداری شود، افزود: همه کسانی که امروز در مسئولیتهای فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی قرار دارند، وظیفه دارند برای حفظ و تقویت این وحدت تلاش کنند و اجازه ندهند اختلافات سلیقهای یا جناحی به انسجام اجتماعی آسیب بزند.
فرهنگ اصلاح نشود مشکلات اقتصادی حل نمیشود
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: مقام معظم رهبری فرهنگ را زیر بنای اقتصاد عنوان کردند؛ بنابراین اگر فرهنگ جامعه اصلاح شود مشکلات اقتصادی حل شده و ناهنجاری در جامعه برطرف میشود.
حجتالاسلام محمد میرزایی با تأکید بر نقش مردم در فرهنگسازی افزود: فعالان مردمی میتوانند با روشنگری در مساجد و تریبونهای عمومی، نسبت به مسائل و چالشهای جامعه از جمله بحران آب، آگاهیبخشی کنند.
وی تاکید کرد: فرهنگسازی نیازمند حضور جدی مردم و فعالان مردمی در میدان است و این کنشگران باید مفاهیم فرهنگی را پیگیری کرده و به مرحله اجرا برسانند.
حجت الاسلام میرزایی گفت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت نشاط فرهنگی است و در این مسیر باید از ظرفیت هنرمندان و فعالان فرهنگی بهصورت هدفمند استفاده شود تا گفتوگو جایگزین اختلاف شود و مسیر پیشرفت استان هموار گردد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به کمبود زیرساختهای فرهنگی در استان، خاطرنشان کرد: تدوین نقشه جامع فرهنگی استان میتواند نقش مهمی در رفع مشکلات فرهنگی شهرستانها و توزیع متوازن امکانات و برنامهها ایفا کند.
آذربایجان غربی الگویی موفق از وحدت اسلامی در کشور
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی آذربایجان غربی نیز در این نشست آذربایجان غربی را الگویی موفق از وحدت اسلامی در کشور دانست و گفت: با بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و مشارکت فعال مردم، آذربایجان غربی میتواند الگویی موفق از وحدت در عین تنوع فرهنگی و مذهبی در کشور باشد.
رسولی مقابلی ادامه داد: پنج اولویت اساسی فرهنگی استان شامل تقویت فرهنگ اسلامی و سبک زندگی ایرانی-اسلامی، تحکیم بنیان خانواده و جوانی جمعیت، ارتقای نظم اجتماعی و نظام تعلیم و تربیت، ترویج فرهنگ کار و تولید و توسعه رسانه و قدرت نرم است و تحقق این اهداف بدون مشارکت کنشگران و نخبگان مردمی امکانپذیر نیست.
سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی با اشاره مدیریت محله محوری و ضرورت توجه به این امر، گفت: شناسایی مشکلات و آسیبهای موجود در محلات میتواند از بروز آسیبهای اجتماعی مختلف پیشگیری کند.
محافل انس با قرآن در مدارس نیز بهصورت هدفمند دنبال میشود
مدیرکل آموزشوپرورش آذربایجانغربی نیز در این نشست با اشاره به وظیفه آموزشوپرورش در حوزه نوسازی و توسعه فرهنگی افزود: برگزاری محافل انس با قرآن در مدارس نیز بهصورت هدفمند دنبال میشود، بهطوری که در هر شهرستان حداقل چهار مدرسه برای این برنامه در نظر گرفته شده و مجموعاً حدود ۱۰۰ محفل انس با قرآن در سطح استان فعال خواهد بود.
علی اکبر صمیمی با اشاره به مسئولیت این مجموعه در کمیته فرهنگ عمومی، اظهار کرد: در حوزه چالشهای دینداری نوجوانان، سه محور اساسی مورد توجه قرار گرفته که یکی از مهمترین آنها قرآن، عترت و نماز است.
وی از هدفگذاری آموزش جز سیام قرآن برای ۱۰ هزار نوجوان در طول یک سال خبر داد و گفت: در گام نخست، آموزش هزار نفر آغاز شده و با استفاده از ظرفیت مربیان و مربیان پرورشی قرآن، این برنامه تا تحقق کامل اهداف دنبال خواهد شد.
صمیمی، راهاندازی مدارس رسمی حفظ قرآن کریم در هر منطقه را از اقدامات زیربنایی آموزشوپرورش استان عنوان کرد و افزود: تعداد دارالقرآنهای استان از ۲۵ مرکز به ۳۵ مرکز افزایش یافته است.
