به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه شامگاه چهارشنبه در یکصد و سی و پنجمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان آذربایجان شرقی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان مدنی، باکری، شهدای خدمت و شهیدان دوران دفاع مقدس، از تداوم برگزاری جلسات شورای فرهنگ عمومی قدردانی کرد و گفت: برش مهندسی فرهنگی استان آذربایجان شرقی از نخستین طرحهای تکمیلشده در کشور است که با تلاشهای شهیدان آلهاشم و رحمتی و با رونمایی شهید آیتالله رئیسی آغاز شد و همچنان تداوم دارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهمیت همراهی شورا با تلاشگران فرهنگی کشور افزود: شورا باید یاور خدمتگزاران فرهنگی باشد. همانگونه که در دولت شهید رئیسی فعالیتهای فرهنگی با جدیت دنبال میشد، اکنون نیز با راهبری و هدایت دکتر پزشکیان این مسیر با تدبیر و انسجام در حال پیشرفت است.
وی با بیان اینکه برخی از مشکلات موجود ارتباطی به کمبود بودجه ندارد، اظهار کرد: بسیاری از مسائل را میتوان با پیگیری و تصمیم درست برطرف کرد. تدبیر و هماهنگی رمز موفقیت در کارهای فرهنگی است.
خسروپناه با اشاره به تاریخ پرافتخار تبریز در نهضت مشروطه گفت: تبریز با قهرمانان خود همواره زبانزد خاص و عام بوده و همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی این شهر را “شهر قهرمان” مینامند، ایمان، غیرت دینی و روح پیشتازی مردم آذربایجان در طول تاریخ مثالزدنی است.
وی تبریز را استانی توانمند در عرصههای مختلف دانست و ادامه داد: این استان نهتنها از نظر اقتصادی و صنعتی جایگاه ممتازی دارد، بلکه در حوزههای فرهنگی، هنری و فلسفی نیز مکتب و هویت ویژهای را داراست. تبریز مکتب هنری و فلسفی دارد که باید آن را شناخت و به نسلهای جوان و نوجوان معرفی کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر لزوم برنامهریزی در مدارس و دانشگاهها برای معرفی «خردورزان تبریز» تأکید کرد و گفت: «برش استانی مهندسی فرهنگی نباید سطحی دیده شود؛ بلکه باید بهعنوان نقشه راه توسعه فرهنگی با مشارکت دانشگاهها و پژوهشگاهها دنبال گردد. شورای فرهنگ عمومی قرارگاه فرهنگ است و باید همچون نخ تسبیح، نهادهای مختلف را به هم پیوند دهد.
وی با اشاره به اهمیت فناوریهای نرم در هدایت فضای فرهنگی جامعه افزود: اگر بتوانیم در کشور ورزش عمومی سالم و فراگیر داشته باشیم، بخش بزرگی از هزینههای حوزه سلامت کاهش مییابد. ترویج ورزش، فرهنگسازی و ارتقای سلامت اجتماعی از وظایف شورای فرهنگ عمومی است.
خسروپناه در پایان، «فکر، تدبیر، تصمیم و پیگیری» را چهار رمز موفقیت در فعالیتهای فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: محلهمحوری و توجه به مدارس از دغدغههای اصلی رئیسجمهور است و امیدواریم در این زمینه کارهای مؤثری در استان انجام شود.
نظر شما