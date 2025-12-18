به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان‌شرقی گفت: شورای فرهنگ عمومی گسترده‌ترین نهاد فرهنگی کشور است که ارتباطی مستقیم با تمامی دستگاه‌های علمی، فرهنگی، دینی و اجرایی دارد و تحقق اهداف مهندسی فرهنگی بدون حضور و همکاری همه دستگاه‌ها ممکن نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل با اشاره به گستردگی وظایف شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: نهاد شورای فرهنگ عمومی وسیع‌ترین مجموعه فرهنگی کشور است و تقریباً تمام دستگاه‌های پژوهشی، علمی، فرهنگی، دینی و حتی نیروهای مسلح و نهادهای اجرایی به نوعی با آن در ارتباط هستند.

وی افزود: آذربایجان شرقی از جمله استان‌های پیشرو در تدوین برش استانی مهندسی فرهنگی کشور است و جلسات این شورا به‌صورت منظم برگزار می‌شود. با توجه به گستردگی مأموریت‌ها، لازم است همه دستگاه‌ها با تمام ظرفیت خود برای اجرای این سند همکاری کنند.

امام جمعه تبریز با اشاره به اقدامات شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و دفتر مقام معظم رهبری گفت: در ابلاغیه جدید مقرر شده است که ارزشیابی ائمه جمعه بر اساس برش استانی مهندسی فرهنگی انجام شود؛ در صورتی که وزارت کشور در مورد استانداران، فرمانداران و سایر مجموعه‌ها نیز در همین مسیر اقدام کند، نتایج بسیار مؤثری حاصل خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: این استان با توجه به تنوع فرهنگی و پیشینه غنی علمی، اقتصادی و دینی، همواره از استان‌های برتر کشور به شمار می‌رود. در کنار علاقه‌مندی مردم به ولایت و دین‌مداری، باید با همراهی دولت و مردم، سنت‌های زیبای بومی را برجسته کنیم تا تبریز و استان همچون گذشته درخشش علمی و فرهنگی خود را حفظ کند و ارتقا دهد.