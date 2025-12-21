به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل صبح یکشنبه در دیدار با صابر جودی سرپرست جمعیت هلالاحمر آذربایجان شرقی با اشاره به جایگاه مردمی، انسانی و فراسیاسی این نهاد، بر صیانت از بیطرفی هلالاحمر و تمرکز کامل بر خدمترسانی به مردم تأکید کرد.
وی با یادآوری ماهیت انساندوستانه هلالاحمر، گفت: سرمایه اصلی این نهاد اعتماد عمومی مردم است و این اعتماد زمانی حفظ میشود که هیچ شائبه سیاسی، جناحی یا تبلیغاتی از امکانات و ظرفیتهای آن ایجاد نشود.
امام جمعه تبریز با تأکید بر اینکه تمام امکانات نظام و دستگاهها متعلق به مردم است، افزود: خدمت در مجموعههایی مانند هلالاحمر امانتی در دست مسئولان است و به هیچ عنوان نباید از این امانت برای منافع افراد، گروهها یا جریانهای خاص استفاده شود.
وی همچنین بر رعایت اخلاق، آرامش، احترام و سعهصدر در مواجهه با مردم تأکید کرد و افزود: رضایت مردم معیار مهم سنجش عملکردهاست و هرجا مردم از عملکردی رضایت داشته باشند، آن رضایت در پیشگاه پروردگار نیز ارزشمند است.
حجتالاسلام والمسلمین مطهریاصل با اشاره به نقش جوانان داوطلب در هلالاحمر، این ظرفیت انسانی را فرصتی ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد هدایت صحیح توان جوانان و اجرای برنامههای فرهنگی سالم میتواند نشاط اجتماعی، امیدآفرینی و خوشبینی به نظام را در جامعه تقویت کند.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای مجموعه هلالاحمر استان، بر ضرورت تداوم خدمترسانی خالصانه، رعایت عدالت، حفظ کرامت مردم و پرهیز از هرگونه سوءاستفاده تأکید کرد.
