کشته شدن ۱۰۰۰ غیرنظامی در سودان طی یک ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان ملل اعلام کرد بیش از ۱۰۰۰ غیرنظامی در ماه آوریل در جریان تصرف اردوگاهی در دارفور سودان توسط نیروهای واکنش سریع کشته شدند.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم گفته است که کشتار عمدی غیرنظامیان یا افراد غیرمرتبط با جنگ در سودان ممکن است جنایت جنگی محسوب شود.

این آمار در حالی اعلام شده است که شبکه پزشکان سودان تأکید کرد: ما از زمان شروع جنگ در آوریل ۲۰۲۳، کشته شدن ۲۳۴ نفر از کادر پزشکی و زخمی شدن ۵۰۷ نفر را ثبت کرده‌ایم.

این نهاد غیردولتی سودان در ادامه گزارش خود افزود طی این مدت بیش از ۵۹ نفر از کادر پزشکی مفقود شده‌اند و سرنوشت آنها نامعلوم است و ۷۳ نفر دیگر در منطقه «نیالا» در جنوب غرب سودان بازداشت شده‌اند.