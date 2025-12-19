تاکید ژنرال البرهان و السیسی بر ضرورت توقف جنایات علیه مردم سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری مصر، عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر و عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیت انتقالی سودان بر اهمیت تشدید تلاشها برای حمایت و پشتیبانی از مردم سودان و ضرورت توقف جنایات علیه آنان و محاکمه عاملان این جنایات تاکید کردند.
السیسی و البرهان در این دیدار آخرین تحولات میدانی در سودان را بررسی کردند.
رئیسجمهور مصر بر موضع ثابت مصر در حمایت از وحدت، حاکمیت، امنیت و ثبات سودان تاکید و آمادگی مصر را برای بهکارگیری تمامی تلاشهای ممکن در این زمینه اعلام کرد.
دو طرف بر اهمیت تشدید تلاشها برای ارائه حمایت و پشتیبانی به مردم سودان در سایه شرایط انسانی دشواری که در نتیجه درگیریهای جاری با آن مواجه هستند، توافق کردند.
همچنین دو طرف بر ضرورت توقف جنایاتی که علیه مردم سودان صورت میگیرد و محاکمه مسئولان آن تاکید کردند.
عبدالفتاح البرهان از حمایت مستمر مصر از سودان و تلاشهای این کشور برای پایان دادن به بحران کنونی سودان قدردانی کرد و این حمایتها را نشاندهنده عمق روابط برادرانه میان دو کشور دانست.
البرهان پیشتر در سفری رسمی یک روزه وارد قاهره شد تا در جریان آن، توسعه روابط دوجانبه و آخرین تحولات سودان را مورد بررسی قرار دهد.
