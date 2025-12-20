شورای امنیت حمله به پایگاه «یونیسفا» در کادوقلی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع سودانی، این حمله به کشته شدن شش نیروی حافظ صلح بنگلادشی و زخمی شدن ۹ نفر دیگر انجامید.
اعضای شورای امنیت در بیانیهای که روز جمعه منتشر شد، این اقدام را «حملهای شنیع و عمدی» خوانده و آن را نقض آشکار قوانین بینالمللی و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت جهانی دانستند.
آنان همچنین ضمن ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان و دولت بنگلادش، برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع کردند.
شورای امنیت ضمن محکومیت شدید هرگونه حمله و تحریک علیه نیروی امنیتی موقت سازمان ملل در منطقه ابیی (یونیسفا) خواستار محاکمه فوری عاملان این حمله شد.
در پی این حادثه، «یونیسفا» تصمیم به تخلیه پایگاه لجستیکی خود در کادوقلی گرفت؛ تصمیمی که پس از ارزیابی کامل شرایط امنیتی اتخاذ و به مقامات محلی اطلاع داده شد.
یونیسفا در بیانیهای مطبوعاتی بار دیگر بر تعهد خود به اجرای مأموریت «سازوکار مشترک راستیآزمایی و نظارت بر مرزها» (JBVMM) تأکید کرد و اعلام داشت که فعالیتها در کادوقلی تنها در صورت فراهم شدن شرایط مناسب از سر گرفته خواهد شد.
در همین حال، ارتش سودان نیروهای «واکنش سریع» را مسئول این حمله دانست، اما این گروه در بیانیهای هرگونه ارتباط با حادثه را رد کرد.
