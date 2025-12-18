از ذخیره بالای بنزین سه هزار تومانی تا خالی بودن ۶۸ درصد سد های کشور

به گزارش خبرنگار مهر، کاهش ۴۰ درصدی مصرف بنزین تکذیب شد، نگرانی برای تأمین سوخت زمستانی وجود ندارد، ذخیره بالای بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت، افزایش ۱۹.۴ درصدی گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی و ۶۸ درصد سدهای کشور همچنان خالی است از مهمترین اخبار آب و انرژی در هفته جاری بودند.

اجرای طرح دوگانه‌سوز کردن رایگان خودروها

سعید رحمان سالاری مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از آغاز طرح تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز خبر داد؛ در این طرح تاکسی‌ها، وانت‌بارها و تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند ثبت‌نام کنند.

نصب ۸۰ هزار کنتور در واحدهای طرح مسکن ملی

ذوالفقار مهدی‌زاده معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان این‌که طرح نهضت ملی مسکن یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در حوزه تأمین مسکن است، اظهار داشت: بر اساس قانون مصوب سال ۱۴۰۰، ساخت چهار میلیون واحد مسکونی هدف‌گذاری شده است که با اصلاحات بعدی به حدود ۲.۵ میلیون واحد کاهش یافت که از این میزان، یک میلیون واحد مربوط به مسکن روستایی است که دولت موظف به تأمین زیرساخت‌های آب و فاضلاب آن‌ها نیز است.

او با اشاره به عملکرد صنعت آب و فاضلاب در این طرح افزود: تا امروز برای ۸۰ هزار واحد مسکونی، کنتور آب نصب شده و ۸۵ هزار واحد دیگر آماده نصب هستند و ۳۵ هزار انشعاب فاضلاب نصب و ۵۳ هزار انشعاب نیز آماده نصب است که بیانگر پیشرفت قابل توجه در اجرای تعهدات این بخش است.

تعرفه برق تجدیدپذیر صنایع برای دوره دی ماه اعلام شد

تعرفه برق تجدیدپذیر ویژه صنایع با مصرف بیش از یک مگاوات که نسبت به تأمین ۳ درصد انرژی خود از منابع تجدیدپذیر اقدام نکرده‌اند، برای دوره دی معادل ۶۹.۲۹۸ ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت تعیین شد.

لزوم صرفه جویی در مصرف آب؛ بارندگی‌های اخیر جبران کم بارشی نشد

عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت منابع آبی کشور با اشاره به بارندگی‌های اخیر اظهار کرد: هرچند بارش‌های اخیر نسبتاً مناسب بود، اما این میزان بارندگی نتوانسته عقب‌ماندگی‌های موجود را جبران کند. به‌طوری که تا ۲۱ آذرماه میانگین بارش کشور به حدود ۲۰ میلی‌متر رسیده، در حالی که رقم نرمال در این بازه زمانی ۵۱ میلی‌متر است و این موضوع نشان‌دهنده کاهش ۶۱ درصدی بارش‌ها نسبت به متوسط بلندمدت است.

نگرانی برای تأمین سوخت زمستانی وجود ندارد

وزیر نفت با تأکید بر آمادگی کامل صنعت نفت برای عبور مطمئن از روزهای سرد سال گفت: تمهیدات لازم برای تأمین پایدار سوخت زمستانی کشور اندیشیده شده و هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

ذخیره بالای بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت

کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از واریز یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین با نرخ اول و یک میلیارد و ۸۶۶ میلیون لیتر بنزین با نرخ دوم به کارت‌های سوخت خودروهای بنزینی در آذر خبر داد.

وی با اشاره به مقدار سهمیه مصرف‌شده خودروهای بنزینی با نرخ دوم ۳۰۰۰ تومانی در آذر بیان کرد: در مجموع یک میلیارد و ۸۶۶ میلیون لیتر بنزین با نرخ دوم ۳۰۰۰ تومانی برای خودروهای بنزین‌سوز در آذر واریز شد که تا ۲۱ آذر تنها ۱۸۶ میلیون لیتر آن مصرف شده و همزمان با اجرای طرح جدید بنزین از ۲۲ آذر و اعمال حذف سهمیه بنزین نرخ اول و دوم برای برخی خودروها، همچنان یک میلیارد و ۳۷۹ میلیون لیتر بنزین با نرخ دوم در کارت‌های هوشمند سوخت موجود است و مردم می‌توانند تا پایان آذر از این مقدار سوخت بنزین با نرخ دوم استفاده کنند.

۶۸ درصد سدهای کشور همچنان خالیست

حجم فعلی ذخایر آبی کشور به ۱۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون مترمکعب رسیده؛ به‌عبارتی اکنون تنها ۳۲ درصد ظرفیت سدهای کشور پر است و ۶۸ درصد آن‌ها خالی مانده‌اند.

سرمایه‌گذاری گسترده وزارت نفت در شبکه انتقال گاز

محسن پاکنژاد، وزیر نفت گفت: توسعه شبکه انتقال گاز نقش بسزایی در تقویت امنیت و پایداری انرژی کشور به‌ویژه در شرایط پیک مصرف دارد.

تنها ۲ درصد برق کشور در بورس انرژی معامله می‌شود

حسنعلی تقی‌زاده لنده، رئیس هیأت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق گفت: در حالی که برق یک کالاست، امروز فقط یک تا دو درصد برق کشور در بورس انرژی معامله می‌شود و تداوم تصدی‌گری دولت مانع حل ناترازی برق شده است.

عقب‌ماندگی ۲۱ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی از برنامه هفتم

فریبرز کریمایی قائم‌مقام انجمن پتروشیمی با بیان اینکه ۲۱ میلیارد دلار از صادرات عقبیم و ۲۰ میلیارد دلار ظرفیت به دلیل کمبود خوراک خالی است، گفت: حکمرانی باید از بودجه‌محور به توسعه‌محور تغییر کند.

افزایش ۱۹.۴ درصدی گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی

سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: با وجود شروع فصل سرد در پاییز امسال، گاز تحویلی به صنایع پتروشیمی به میزان ۱۹.۴ درصد نسبت به تعهد شرکت ملی گاز ایران افزایش داشته است.

اجازه مصرف بی‌ضابطه برق را به هیچ‌کس نمی‌دهیم

عباس علی آبادی وزیر نیرو با بیان اینکه اجازه مصرف بی‌ضابطه برق را به هیچ‌کس نمی‌دهیم، گفت: هم‌اکنون ۱۱۳ هزار مگاوات متقاضی ساخت نیروگاه خورشیدی وجود دارد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش است. با این حال، موفقیت در مدیریت مصرف تنها زمانی محقق می‌شود که از یک سو تولید انرژی به حداکثر ظرفیت ممکن برسد و موانعی مانند حبس تولید و مشکلات اتصال به شبکه برطرف شود و از سوی دیگر، مصرف انرژی به‌صورت جدی کنترل و کاهش یابد.

وی با تأکید بر تشدید نظارت‌ها در سال آینده تصریح کرد: در حوزه مدیریت مصرف شرکت‌ها، سختگیری‌ها افزایش خواهد یافت و عملکرد مدیران نیز به‌طور دقیق رصد می‌شود. اجازه نخواهیم داد برق به‌عنوان سرمایه‌ای ملی بدون ضابطه مصرف شود و با مشترکان پرمصرف و متخلف برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

کاهش ۴۰ درصدی مصرف بنزین تکذیب شد

رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور گفت: اخبار منتشر شده در رسانه‌ها و اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه پس از اجرای طرح بنزینی دولت در روز اول مصرف بنزین ۴۰ درصد کاهش یافته، تکذیب می‌شود.