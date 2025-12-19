  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۸

۷۵ درصد گاز شبکه در بخش خانگی و تجاری مصرف شد

۷۵ درصد گاز شبکه در بخش خانگی و تجاری مصرف شد

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: مصرف گاز خانگی، تجاری و صنایع جز تا روز پنجشنبه (۲۷ آذر) به حدود ۶۴۵ میلیون مترمکعب در روز معادل حدود ۷۵ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سیدحسن موسوی، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: مصرف گاز خانگی، تجاری و صنایع جز تا روز پنجشنبه (۲۷ آذر) به حدود ۶۴۵ میلیون مترمکعب در روز معادل حدود ۷۵ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه رسید.

وی افزود: برای عبور از زمستان پیش رو، همکاری و مشارکت مردم در مدیریت مصرف و رعایت الگوی بهینه استفاده از گاز، نقش بسزایی در تأمین گاز نیروگاه‌ها و صنایع مولد دارد.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: از هموطنان تقاضا دارم با رعایت دمای آسایش ۲۰ درجه سانتی‌گراد، تنظیم دمای پکیج بین ۵۰ تا ۶۰ درجه، پوشیدن لباس گرم‌تر، بستن درزهای پنجره‌ها، نصب پرده ضخیم و پوشاندن دریچه کولرها، در کاهش مصرف گاز در این بخش و تأمین انرژی بخش‌های مولد سهیم باشند.

کد خبر 6694882
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها