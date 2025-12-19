۷۵ درصد گاز شبکه در بخش خانگی و تجاری مصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سیدحسن موسوی، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: مصرف گاز خانگی، تجاری و صنایع جز تا روز پنجشنبه (۲۷ آذر) به حدود ۶۴۵ میلیون مترمکعب در روز معادل حدود ۷۵ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه رسید.

وی افزود: برای عبور از زمستان پیش رو، همکاری و مشارکت مردم در مدیریت مصرف و رعایت الگوی بهینه استفاده از گاز، نقش بسزایی در تأمین گاز نیروگاه‌ها و صنایع مولد دارد.

موسوی در پایان خاطرنشان کرد: از هموطنان تقاضا دارم با رعایت دمای آسایش ۲۰ درجه سانتی‌گراد، تنظیم دمای پکیج بین ۵۰ تا ۶۰ درجه، پوشیدن لباس گرم‌تر، بستن درزهای پنجره‌ها، نصب پرده ضخیم و پوشاندن دریچه کولرها، در کاهش مصرف گاز در این بخش و تأمین انرژی بخش‌های مولد سهیم باشند.