ابراهیمی: اراک نیازمند حمایت ویژه نظام بانکی جهت رونق صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی ظهر پنجشنبه در نشست ستاد تسهیل استان اظهار کرد: استان مرکزی علیرغم برخورداری از سهم دو درصدی از جمعیت و مساحت کشور، نقشی فراتر از این نسبت در تولید و فعالیتهای اقتصادی ایفا میکند.
وی افزود: مرکزی در حوزههای صنعت، کشاورزی و خدمات در زمره استانهای اثرگذار و تعیینکننده کشور قرار دارد.
ابراهیمی تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از صنایع استان با کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت فعال هستند.
وی ادامه داد: به دلیل عدم حمایتهای مالی کافی از سرمایهگذاریهای انجامشده در صنایع استان بهطور کامل بهرهبرداری نمیشود.
ابراهیمی تاکید کرد: ورود مؤثر و مسئولانه مدیران بانکی میتواند در احیای ظرفیتهای موجود نقشآفرین باشد و روند توسعه اقتصادی استان مرکزی را تسریع کند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: اراک بهعنوان نخستین شهر مهندسیساز کشور، از ظرفیتهای قابل توجه صنعتی و فنی برخوردار است که تحقق کامل آنها مستلزم همراهی مؤثر نظام بانکی است.
وی گفت: نقشآفرینی هدفمند نظام بانکی میتواند بخش مهمی از موانع تولید و صنعت را مرتفع ساخته و بستر رشد پایدار اقتصادی را مهیا کند.
ابراهیمی با اشاره به چالشهای موجود در نظام بانکی تصریح کرد: کاهش اختیارات رؤسای شعب بانکی از جمله چالشهای مهمی است که علاوه بر استان مرکزی در بسیاری از استانهای کشور وجود دارد که پیشنهادهای اصلاحی آن به رئیس کل بانک مرکزی ارائه شده است.
وی ادامه داد: بخش عمده سپردههای مردم استان مرکزی توسط بانکها جذب میشود اما به جای مصرف در استان به سایر مناطق منتقل شده و صنایع محلی از منابع مالی لازم محروم میشوند.
ابراهیمی بر اهمیت توسعه نوآوری و بهرهگیری از فناوریهای نوین در واحدهای صنعتی استان تأکید کرد و گفت: سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و ایجاد زیرساختهای فناورانه میتواند موجب افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها و تقویت رقابتپذیری صنایع استان در سطح ملی و بینالمللی شود.
وی بیان کرد: حمایتهای بانکی هدفمند میتواند این روند را تسریع کرده و صنایع استان را در مسیر صنعتی پیشرفته قرار دهد.
