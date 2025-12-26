دری: تقویت تولید و مهار تورم اولویت برنامه های اقتصادی باشد

گزارش خبرنگار مهر، آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه اراک اظهار کرد: تحقق پیشرفت اقتصادی در گرو آن است که مسئولیتها به نیروهای متخصص، امین و برخوردار از توان مدیریتی واگذار شود و تصمیمگیریها بر پایه رویکردهای کارشناسی و عقلانی انجام گیرد.
وی افزود: همه ارکان حاکمیتی، از دولت و مجلس تا دستگاههای نظارتی، مکلفند با التزام به اصول سلامت اداری، شفافیت و پاسخگویی، وظایف خود را در چارچوب قانون و منافع عمومی دنبال کنند.
دری نجفآبادی تصریح کرد: لازم است بسترهای لازم بهگونهای فراهم شود که فعالان بخش تولید بتوانند با اطمینان خاطر و انگیزه مضاعف، فعالیتهای اقتصادی خود را دنبال کنند.
خطیب جمعه اراک با بیان اینکه مهار تورم بدون تقویت بخش تولید امکانپذیر نیست ادامه داد: تمرکز به فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه پیامدهای منفی و قابل توجهی برای ساختار اقتصادی استان بههمراه خواهد داشت.
وی تاکید کرد: لازم است سیاستها به سمت حمایت واقعی از تولید ملی و اشتغال پایدار هدایت شود.
دری نجفآبادی افزود: ضرورت تدوین بودجهای کارآمد و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، مورد تاکید است.
وی گفت: ضروری است بودجه به شکلی تدوین شود که آثار اجرایی و ملموس در بهبود شاخصهای اقتصادی و ارتقای سطح معیشت مردم داشته باشد و صرفاً به ارقام و عناوین کلی محدود نشود.
آیتالله دری نجفآبادی بیان کرد: مردم، مسئولیتهای سپردهشده به مدیران را امانتی از سوی خود میدانند و انتظار دارند مسئولان با تعهد، تدبیر و مدیریت خردمندانه در حفظ این امانت کوشا بوده و زمینه تحقق رشد و پیشرفت استان و کشور را فراهم کنند.
