استاندار مرکزی: رفع موانع تولید رسالت ملی و اولویت مدیران اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر پنجشنبه در نشست ستاد تسهیل استان مرکزی اظهار کرد: اجرای طرحهای توسعهای مستلزم شناسایی دقیق ظرفیتها و سرمایه گذاری هدفمند است.
وی افزود: توجه به نقش صنایع و واحدهای تولیدی در ایجاد اشتغال پایدار و افزایش ارزش افزوده اقتصادی استان، مورد تاکید است.
زندیه وکیلی تصریح کرد: هرگونه تأخیر در رفع موانع، روند توسعه اقتصادی استان را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیتهای موجود و برنامه ریزی مبتنی بر آنها زمینهساز افزایش بهرهوری و تحقق رشد اقتصادی پایدار خواهد بود.
استاندار مرکزی تاکید کرد: همکاری مؤثر نظام بانکی با بخش تولید، قادر است مشکلات مالی واحدهای صنعتی را کاهش داده و مسیر توسعه و رونق تولید را تسهیل کند.
وی افزود: تداوم اقدامات برای تقویت همکاری بانکها ضروری است تا بهرهوری واحدهای تولیدی به حداکثر سطح ممکن برسد.
زندیهوکیلی گفت: رسیدگی فوری و هماهنگ به مشکلات صنایع کلید حفظ فرصتهای اقتصادی و بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای تولیدی استان است.
وی تصریح کرد: ارتقای فرآیندهای تولید با بهرهگیری از فناوریهای نوین نیز علاوه بر کاهش هزینهها، کیفیت محصولات را بهبود بخشیده و رقابتپذیری صنایع استان را در بازارهای داخلی و خارجی افزایش خواهد داد.
