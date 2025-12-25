جودکی: نمایشگاه صنعت ساختمان نقطه تلاقی تولید و تجارت در مرکزی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی جودکی عصر پنجشنبه در نشست اطلاع‌رسانی برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان استان مرکزی اظهار کرد: این نمایشگاه که از شانزدهم تا نوزدهم ماه جاری برگزار می‌شود، فرصتی ارزشمند برای ایجاد ارتباط مستقیم میان پیمانکاران و واحدهای تولیدی این استان است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: نمایشگاه‌ها حلقه‌ای مهم در زنجیره تولید تا مصرف هستند و می‌توانند با نمایش ذائقه مشتری، مسیر صادرات و رونق اقتصادی را هموار کنند و از این رو نمایشگاه صنعت ساختمان این استان باید به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ملی داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان در اراک گفت: ریشه بسیاری از موضوعات مطرح در این دوره به دغدغه‌ها و اعتراضات شرکت‌کنندگان در نمایشگاه سال گذشته بازمی‌گردد، چراکه تولیدکنندگان استان مرکزی بر این باور بودند خرید از محصولات آنان در داخل این استان کمتر صورت می‌گیرد و بیشتر فروش‌ها به سایر استان‌ها انجام می‌شود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: صنعت ساختمان به‌عنوان لوکوموتیو تولید عمل می‌کند و رونق آن به‌طور طبیعی موجب رشد صنایع وابسته خواهد شد، زمانی که این صنعت دچار رکود می‌شود، سایر بخش‌های تولید نیز با چالش مواجه می‌شوند.

جودکی ادامه داد: از این رو، حضور گسترده واحدهای تولیدی استان مرکزی در نمایشگاه امسال اهمیت ویژه‌ای دارد و حدود ۷۰ درصد فضای نمایشگاه توسط تولیدکنندگان این استان شکل گرفته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری، بانک مسکن و مجموعه‌های شهرسازی، زمینه بازدید و مذاکره پیمانکاران با تولیدکنندگان فراهم شده است تا توافقات بلندمدت شکل گیرد و استفاده از کالاهای تولید استان در پروژه‌های ملی و شهری افزایش یابد.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل عدم خرید پیمانکاران از تولیدکنندگان استان مرکزی، قیمت بالای کالاهای باکیفیت است که در مقایسه با سایر بازارها گران‌تر به نظر می‌رسد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: با این حال، کیفیت بالای تولیدات این استان موجب شده بسیاری از انبوه‌سازان در تهران و سایر شهرها از محصولات مرکزی استفاده کنند به‌ویژه در حوزه شیرآلات و مصالح ساختمانی که برندهای استان مرکزی جایگاه ویژه‌ای در بازارهای لوکس و پروژه‌های بزرگ دارند.

جودکی بیان کرد: این نمایشگاه علاوه بر حضور واحدهای تولیدی استان مرکزی، میزبان شرکت‌هایی از سایر استان‌ها نیز خواهد بود و اهمیت مضاعفی در زنجیره اقتصاد کشور دارد.

جودکی با اشاره به اهمیت نمایشگاه صنعت ساختمان استان مرکزی اظهار داشت: تولید تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی حلقه‌های متعددی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها نمایشگاه‌ها هستند، نمایشگاه‌ها نه تنها در امر تولید، بلکه در صادرات نیز نقش محوری دارند چرا که به تولیدکننده نشان می‌دهند که ذائقه مشتری چیست و چه محصولاتی مورد استقبال قرار می‌گیرد.

وی افزود: نمایشگاه‌ها می‌توانند نقطه تلاقی تولید و تجارت باشند و اگر این ارتباط به‌درستی شکل گیرد، سه بازیگر اصلی یعنی تولیدکننده، تاجر و نمایشگاه به‌عنوان حلقه واسط وظایف خود را به‌درستی انجام داده و نتیجه آن رونق و شکوفایی اقتصادی خواهد بود.

جودکی با اشاره به تجربه نمایشگاه‌های معتبر جهانی همچون نمایشگاه صنعت ساختمان آلمان، چین و روسیه گفت: این نمایشگاه‌ها به برند تبدیل شده‌اند چرا در آن‌ها امر تجارت به‌طور واقعی شکل می‌گیرد و چنانچه نمایشگاه‌های استان مرکزی نیز بتوانند چنین جایگاهی پیدا کنند، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های تولیدی استان، زمینه‌ساز توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خواهند شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: نمایشگاه قدرتمند تنها به عرضه کالا محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بستری برای برگزاری همایش‌ها، رویدادهای تخصصی و کلاس‌های آموزشی باشد تا تولیدکنندگان و پیمانکاران ضمن معرفی محصولات خود، دانش و تجربه‌های نوین را نیز به اشتراک بگذارند.

وی بیان کرد: نمایشگاه صنعت ساختمان استان مرکزی با توجه به جایگاه این استان به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور، فرصتی ارزشمند برای پیوند تولید و تجارت است و می‌تواند نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد منطقه و کشور ایفا کند.

برای خریدهای نمایشگاهی صنعت ساختمان در مرکزی اعتبار قابل توجهی اختصاص یافت

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده، رقم قابل توجهی برای خرید مصالح صنعت ساختمان در نمایشگاه بین المللی پیش روی این استان در نظر گرفته شده است تا پیمانکاران پروژه‌های مسکن ملی بتوانند بخشی از نیازهای خود را از تولیدکنندگان حاضر در نمایشگاه تأمین کنند، اقدامی که علاوه بر رونق تولید داخلی، زمینه‌ساز برندسازی نمایشگاه‌های استان خواهد شد.