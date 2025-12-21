به گزارش خبرنگار مهر، سعید ملأ اسماعیلی پیش از ظهر یکشنبه در پنجمین نشست شورای هماهنگی بانکهای استان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از سرمایه استان در جای دیگری هزینه شده و تنها ۴۰ درصد منابع مستقیماً به استان مرکزی اختصاص یافته است.
وی افزود: ۶۰ درصد منابع به استانهای دیگر منتقل شده و این موضوع باعث نگرانی جدی مسئولان و فعالان اقتصادی استان شده است.
ملأ اسماعیلی تصریح کرد: در مقایسه سالهای ۴۰۳ و ۴۰۲، شاهد کاهش قابلتوجهی در تخصیص منابع در استان مرکزی بودهایم.
وی ادامه داد: با وجود انجام مکاتبات متعدد و پیگیریهای مکرر برای دریافت پاسخ قانعکننده، همچنان سهم واقعی استان رعایت نشده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی استانداری مرکزی تاکید کرد: چالش اصلی تنها میزان جزئی از منابع نیست بلکه اصل سهم استان است که باید به صورت هوشمندانه و متوازن مدیریت شود.
وی با اشاره به اینکه سهم مرکزی از سپردههای دولتی کمتر از ۵۰ درصد است افزود: بانکها و دستگاههای اجرایی موظفند با اولویتبندی دقیق، منابع را تخصیص دهند تا از انتقال سهم استان به دیگر مناطق جلوگیری شود.
ملأ اسماعیلی گفت: در شرایط کنونی، انتقاد فعالان اقتصادی نسبت به روند تخصیص منابع کاملاً منطقی است و انتظار میرود تمامی نهادهای مرتبط با تلاش مستمر، این عقبماندگی را جبران کرده و سهم استان را حفظ کنند.
