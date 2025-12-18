به گزارش خبرنگار مهر، مریم جلالی، بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای سیاستگذاری حراج آثار هنری اصفهان که با حضور هنرمندان، مجموعهداران و مسئولان استانی در استانداری اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: تشکیل شورای راهبردی حراج صنایعدستی اصفهان، نشاندهنده عزم جدی این استان برای تبدیل صنایعدستی به یک برند اقتصادی ملی است.
وی با اشاره به اینکه این شورا با مشارکت ذینفعان اصلی حوزه صنایعدستی تشکیل شده است، افزود: این اقدام، یکی از نخستین گامهای اجرایی برای تحقق سند زنجیره ارزش صنایعدستی و تقویت اقتصاد مبتنی بر هویت فرهنگی محسوب میشود.
معاون صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی تأکید کرد: سندی که به تصویب هیئت دولت رسیده، قرار نیست در قاب کتابخانهها بماند و اصفهان ثابت کرده که آمادگی دارد آن را به یک الگوی عملیاتی تبدیل کند.
جلالی، راهاندازی حراج تخصصی صنایعدستی در اصفهان را «لوکوموتیو اقتصادی و ارزشآفرین» توصیف کرد و گفت: این حراج میتواند منافع اقتصادی خود را از سطح بازارهای تخصصی تا خانههای روستایی و کارگاههای کوچک گسترش دهد و معیشت هنرمندان را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار دهد.
وی با اشاره به اهمیت همافزایی میان کارشناسان، سیاستگذاران و فعالان بخش خصوصی افزود: حضور همزمان دانشگاهها، سرمایهگذاران و هنرمندان در این مسیر، نشاندهنده شکلگیری یک اراده منسجم برای توسعه اقتصاد هویتبنیان در اصفهان است.
معاون صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی همچنین بر ضرورت پیوند عمیق میان سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تأکید کرد و اصفهان را راهبر صنایعدستی کشور دانست.
جلالی تصریح کرد: اگر صنایعدستی اصفهان بتواند به نماد موفقیت و رونق اقتصادی تبدیل شود، این الگو قابلیت تسری به سایر استانها را خواهد داشت؛ مسیری که هرچند پیچیده است، اما با حفظ اصالت، پرهیز از سادهسازی و دوری از کلیشهها، به خلاقیت و شکوفایی منتهی میشود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همراهی استانداری اصفهان و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، زنجیره ارزش صنایعدستی بهصورت کامل و پایدار در این استان محقق شود.
