تسهیل فرصت های سرمایه گذاری گردشگری در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی براری بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیرکل و مسئولان میراث فرهنگی استان سمنان به میزبانی این اداره کل بیان کرد: گردشگری یکی از مهمترین مزیت‌های قابل سرمایه گذاری در استان سمنان است.

وی با بیان اینکه توسعه گردشگری همان مقوله‌ای است که امروز استان سمنان بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد، افزود: گردشگری زمینه توسعه پایدار را در استان سمنان فراهم می‌سازد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان از تسهیل فرصت‌های سرمایه گذاری در گردشگری در این استان خبر داد و گفت: جذب سرمایه گذار در این حوزه، زمینه ساز جهش استان خواهد بود.

براری با بیان اینکه باید به صورت جدی به سمت جذب سرمایه گذاری گردشگری در استان سمنان حرکت کنیم، گفت: برای استان سمنان اهمیت گردشگری، فراتر از نفت و درآمدهای نفتی است زیرا گردشگری می‌تواند موتور محرک اقتصاد این استان باشد.

وی با بیان اینکه گردشگری ظرفیتی ارزشمند برای استان سمنان است، گفت: گردشگری در این استان نیازمند معرفی هدفمند، برنامه‌ریزی دقیق و نگاه توسعه‌محور است که در این زمینه فعالان گردشگری و میراث فرهنگی نقش اساسی دارند.