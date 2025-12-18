به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی را علیه کشتی‌های مرتبط با ایران اعمال کرده‌ است.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که با ادعای افزایش فشار بر ناوگان سایه ایران، ۲۹ شناور حامل فراورده‌های نفتی ایران هدف تحریم‌ قرار می‌گیرد.

این وزارتخانه مدعی شد: ما همچنان مانع از دسترسی ایران به درآمدهای نفتی خواهیم شد که برای تأمین مالی برنامه‌های نظامی خود از آن استفاده می‌کند.

وزارت امور خارجه آمریکا هم با تکرار ادعاهای واهی اعلام کرد: تحریم‌های جدید علیه ایران، توانایی این کشور را در صادرات نفت و مشتقات آن از طریق سازوکارهای غیرشفاف محدود می‌کند. ما در استفاده از تمام ابزارهای موجود برای مقابله با کسانی که تجارت غیرقانونی نفت ایران را تسهیل می‌کنند، تردید نخواهیم کرد.

آمریکا پیشتر هم در راستای سیاست به اصطلاح فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ، تحریم های جدیدی را علیه شبکه نفتی ایران به بهانه حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده بود، سیاستی که تا کنون شکست خورده و نتوانسته اهداف استکباری و قلدرمآبانه ترامپ را محقق سازد.