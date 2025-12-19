«چپ» استقلال برای دیدار با المحرق بحرین مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و المحرق بحرین در چارچوب هفته ششم و پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، روز چهارشنبه سوم دی‌ماه در شهر منامه به مصاف هم خواهند رفت دیداری سرنوشت‌ساز که نتیجه آن نقش تعیین‌کننده‌ای در صعود آبی‌پوشان به مرحله حذفی این رقابت‌ها دارد.

استقلال که برای حفظ شانس صعود خود چاره‌ای جز کسب پیروزی در این مسابقه ندارد در شرایطی آماده این دیدار می‌شود که علیرضا کوشکی به دلیل محرومیت قادر به همراهی تیمش نخواهد بود. همین موضوع باعث شده ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال بار دیگر به استفاده از اسماعیل قلی‌زاده، وینگر جوان تیمش در ترکیب اصلی فکر کند.

قلی‌زاده که طی هفته‌های اخیر نمایش قابل قبولی در تمرینات استقلال داشته، در دیدار گذشته آبی‌پوشان مقابل خیبر خرم‌آباد نیز عملکرد مثبتی از خود به نمایش گذاشت و توانست رضایت کادر فنی را جلب کند. این بازیکن جوان با دوندگی بالا و تحرک مناسب در فاز هجومی، یکی از گزینه‌های جدی ساپینتو برای حضور در ترکیب اصلی استقلال مقابل نماینده بحرین به شمار می‌رود.

کادر فنی استقلال امیدوار است با اتکا به انگیزه بالای بازیکنان جوان و استفاده از تمام ظرفیت‌های هجومی تیم، نتیجه لازم را در منامه به دست آورد و با عبور از مرحله گروهی، جواز حضور در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲ را کسب کند. دیداری که می‌تواند آزمونی مهم برای استقلال و شاگردان ساپینتو در مسیر آسیایی این فصل باشد.

بنابراین هواداران استقلال باید زوج حسین گودرزی و اسماعیل قلی زاده را در سمت چپ ترکیب خود برای دیدار با المحرق شاهد باشند.