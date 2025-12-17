یدالله اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر به عملکرد آبی‌پوشان در هفته‌های اخیر لیگ برتر اشاره کرد و گفت: استقلال به سومین تساوی پیاپی رسید تا آبی‌پوشان از صدر جدول فاصله بگیرند. خیبر مقابل تیم‌های بزرگ نتایج خوبی کسب کرده و در این دیدار هم به دنبال پیروزی بود ولی نتوانست به سه امتیاز دست پیدا کند تا امتیازات این دیدار بین دو تیم تقسیم شود.

استقلال مهاجم تمام کننده ندارد

وی با انتقاد از مهاجمان استقلال گفت: در هفته‌های اخیر استقلال با یک مشکل بزرگ مواجه شده و آن عدم گلزنی توسط مهاجمان استقلال است. گل‌هایی که برای استقلال زده می‌شود بیشتر از سوی هافبک‌ها و مدافعان است تا مهاجمان. ساپینتو هنوز نتوانسته مهاجم ششدانگ برای تیمش پیدا کند و مهاجمان تیم نه انتظارات کادر فنی را برآورده کرده‌اند و نه هواداران. برای استقلال بازی‌های زیادی پیش رو است و آبی‌پوشان باید در لیگ برتر و جام حذفی و لیگ قهرمانان به میدان برود پس باید ساپینتو به فکر جذب مهاجم جدید باشد یا با تمرینات ویژه مهاجمانش را برای گلزنی آماده کند.

تغییرات در ترکیب بیش از حد معمول است

کارشناس فوتبال در ادامه خاطر نشان کرد: استقلال در هفته‌های اخیر به دلایل مختلف مجبور شده با ترکیب‌های متفاوت به مصاف حریفان برود. مصدومیت، محرومیت و عدم آمادگی بازیکن باعث شده تا ساپینتو نتواند با ترکیبی که برنده می‌شد به میدان برود. استقلال زمان زیادی برای به دست آوردن یک ترکیب اصلی ندارد چون مجبور است هر ۴روز یک بار به میدان برود پس سرمربی آبی‌پوشان باید تلاش کند تا با بهترین و آماده‌ترین بازیکنان به جدال با حریفان برود.

المحرق امیدهای استقلال را زنده خواهد کرد

اکبری در خصوص دیدار هفته آینده استقلال برابر المحرق بحرین گفت: آبی‌پوشان یک بازی حساس و سرنوشت ساز برابر المحرق خواهد داشت. این بازی می‌تواند صعود استقلال را به مرحله بعد مسجل کند. آبی‌پوشان باید این دیدار را با برد به پایان برسانند تا به مرحله بعد صعود کنند.

هافبک سابق آبی‌پوشان تاکید کرد: استقلال می‌داند که تساوی هم چاره ساز نخواهد بود و باید با تمام توان به میدان برود تا بتواند با پیروزی در این دیدار به مرحله بعد صعود کند. المحرق هم حریف آسانی برای استقلال نخواهد بود و آنها هم می‌خواهند از میزبانی استفاده کرده و با پیروزی برابر استقلال به مرحله بعد صعود کنند. آبی‌پوشان باید تمام تمرکز خود را برروی این دیدار بگذارند تا بتوانند به مرحله بعد صعود کنند. استقلال باید از موقعیت‌هایی که به دست می‌آورد بهترین استفاده را کند تا برنده از زمین خارج شود.

ساپینتو آرامش خود را حفظ کند

وی در خصوص استرس و هیجانی که ساپینتو در کنار زمین دارد گفت: سرمربی استقلال کنار زمین جنب و جوش خاصی دارد و حتی گاهی آنقدر عصبی می‌شود که کنترل خود را از دست می‌دهد. سرمربی استقلال باید آرامش خود را حفظ کند تا این آرامش به بازیکنان داخل زمین هم انتقال پیدا کند و بازیکنان بتوانند با آرامش بازی کنند تا بتوانند برنده از زمین خارج شوند. استقلال این روزها به آرامش نیاز دارد پس ساپینتو باید تمام تمرکزش را برروی بازی با المحرق بگذارد تا بتواند با همدلی و صمیمیتی که در تیم وجود دارد از این دیدار سخت سر بلند بیرون بیاید.