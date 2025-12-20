  1. ورزش
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۴

واکنش آشورماتوف به بازی با المحرق؛ استقلال پیروز می شود

مدافع تیم فوتبال استقلال ابراز امیدواری کرد که این تیم در دیدار با المحرق بحرین پیروز خواهد شد و به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا ۲ صعود می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ باید رو در روی المحرق بحرین قرار گیرد. استقلالی‌ها با ۵ امتیاز از ۵ بازی در رده سوم جدول گروه A قرار دارد و المحرق با ۷ امتیاز در جایگاه دوم ایستاده است. استقلال برای صعود به مرحله حذفی نیاز به پیروزی و کسب سه امتیاز دارد و هواداران این تیم امیدوارند که این تیم بتواند راهی مرحله بعدی جام حذفی شود.

رستم آشورماتوف یکی از بازیکنان تأثیرگذار استقلال در فصل جاری بوده است که توانسته به خط دفاعی این تیم نظم دهد. این بازیکن در گفتگویی کوتاه در رابطه با بازی با المحرق گفت: انشاالله استقلال بازی را پیروز می‌شود. فرق نمی‌کند چه نتیجه‌ای باشد فقط استقلال پیروز شود.

کد خبر 6695484
بهنام روان پاک

    نظرات

    • ش سلیمانی US ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      شما هفت تا هفت تا گل نخور بردتون پیشکش

