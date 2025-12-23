هشدار به استقلال برای دیدار با المحرق/ تصمیم ساپینتو به تیم لطمه زد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که در چند بازی اخیر نتوانسته نتایج قابل قبولی کسب کند، برای زنده نگه داشتن شانس صعود خود در لیگ قهرمانان آسیا باید روز چهارشنبه در بحرین برابر المحرق این کشور به پیروزی برسد.

این در حالی است که براساس تصمیم سرمربی آبی پوشان، رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی از فهرست این تیم برای سفر به بحرین کنار گذاشته شدند و استقلال ناچار است در غیاب چند بازیکن خود به میدان برود.

با این حال عملکرد تیم ساپینتو در چند دیدار اخیر باعث نگرانی پیشکسوتان و هواداران این تیم شده است.

گل نزدن مهاجمان به تیم لطمه زد

سعید مراغه چیان در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص عملکرد آبی پوشان در هفته های اخیر گفت: آبی پوشان در سه بازی گذشته انتظارات را برآورده نکردند و نتایجی کسب کردند که هم آنها را از صدر جدول دور کرد و هم هواداران نگران آینده استقلال شدند. متاسفانه نقش گل نزدن مهاجمان هم در نتایج اخیر استقلال پررنگ بوده و بی دقتی آنها در زدن ضربات آخر باعث شده استقلال در سه بازی اخیر به راحتی ۶ امتیاز از دست داده و صدر جدول را به دیگر حریفان واگذار کند.

استقلال برابر خیبر اشتباه داشت

وی در مورد تساوی استقلال برابر خیبر خرم آباد گفت: بازیکنان خیبر پرانگیزه و پر انرژی بودند و جنگیدند تا بازنده از زمین خارج نشوند. استقلال بعد از گل در لاک دفاعی فرو رفت و دروازه اش باز شد و با اینکه چند موقعیت هم بدست آورد اما تعلل مهاجمان و کم دقتی باعث شد تا موقعیت ها از دست برود. استقلال نباید به این راحتی امتیاز از دست بدهد چون اگر این روند ادامه پیدا کند رسیدن به قهرمانی برای آبی پوشان سخت خواهد شد.

ساپینتو باید پاسخگو باشد

وی با انتقاد از تغییر زیاد در ترکیب آبی پوشان گفت: استقلال در هفته هایی که با یک ترکیب به میدان میرفت نتایج خوبی کسب کرد اما تغییرات زیاد به دلایل مختلف باعث شد آبی پوشان نتوانند برنده از زمین خارج شوند. در بحث تغییرات در ترکیب مصدومیت یا محرومیت طبیعی است اما اینکه بازیکن آماده نیمکت نشین می شود یا بازیکنی که هیچ کارایی نداشته همچنان بازی می کند جای سوال دارد و سرمربی باید پاسخگو باشد که چرا با این روش پیش می رود و باعث شده استقلال سه بازی پیاپی به نتیجه دلخواه دست پیدا نکند.

المحرق حاشیه سازی خواهد کرد

مراغه چیان در خصوص دیدار استقلال برابر المحرق بحرین تصریح کرد: المحرق کلید صعود استقلال به مرحله بعد لیگ قهرمانان خواهد بود و آبی پوشان بابد خود را از لحاظ روحی و روانی آماده این دیدار حساس کنند تا بتوانند با پیروزی در این دیدار به مرحله بعد صعود کنند. المحرق برای صعود به دور بعدی دست به هرکاری خواهد زد و بازیکنان استقلال باید مراقب حاشیه سازی حریف باشند و اجازه ندهند رفتارهای غیر حرفه ای بازیکنان المحرق تمرکز آنها را از بین ببرد.

بندهای قرارداد اندونگ چیست

کارشناس فوتبال در خصوص فسخ قرار داد اندونگ با استقلال گفت: جای تاسف است که این بازیکن به گونه ای قرارداد بسته با مدیران وقت آن زمان باشگاه استقلال که به راحتی قرار داد خود را یک طرفه فسخ می‌کند. چه بندهایی در قرار داد اندونگ وجود دارد که مدیر برنامه هایش هر بلایی دوست دارد بر سر استقلال می آورد. مدیران فعلی استقلال باید از این تجربه تلخ استفاده کرده و در آینده به نوعی قرار داد ببندند که باشگاه متضرر نشود و بازیکن هر زمان که دوست دارد از استقلال نرود.