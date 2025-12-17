استارت فدراسیون فوتبال برای استعدادیابی در فوتسال زنان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، اعضای کادر فنی تیم ملی فوتسال زنان در جریان برگزاری مسابقات لیگ دسته یک با حضور در سالن‌های محل برگزاری دیدارها عملکرد بازیکنان تیم‌های مختلف را مورد ارزیابی قرار دادند.

این حضور در راستای برنامه‌ریزی فنی تیم ملی و با هدف تقویت پشتوانه بازیکن‌سازی برای اردوهای آتی انجام شد.

کادر فنی تیم ملی فوتسال زنان ضمن بررسی شرایط فنی و تاکتیکی مسابقات، وضعیت آمادگی جسمانی و توانایی‌های فردی بازیکنان را نیز مدنظر قرار داد تا بازیکنان مستعد و آماده برای حضور در اردوهای انتخابی و تیم ملی شناسایی شوند.

رقابت‌های لیگ دسته یک فوتسال زنان به عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای کشف استعداد نقش بسزایی در تأمین پشتوانه تیم ملی دارد و حضور مستمر کادر فنی تیم ملی در این مسابقات نشان‌دهنده نگاه جدی فدراسیون فوتبال به توسعه و تقویت فوتسال زنان کشور است.

بر همین اساس نسیم السادات مهاجرانی با حضور در بابلسر دیدارهای لیگ یک را زیر نظر داشت.

همچنین آمنه محمودی بازی لیگ برتری گلبرک تاکستان و مس رفسنجان را از نزدیک نظاره کرد.

طی هفته گذشته نیز شهرزاد مظفر به همراه نسیم السادات مهاجرانی با حضور در دیدار استقلال و نفت آبادان را آنالیز کردند.