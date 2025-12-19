برگزاری مراسم ۸۰ سالگی استقلال/ ساپینتو: برای اهداف خود می جنگیم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم هشتادمین سالگرد تأسیس باشگاه استقلال با حضور جمعی از پیشکسوتان، اعضای تیم‌های مختلف این باشگاه، مدیران و مسئولان شامگاه جمعه ۲۸ آذر در سالن اجلاس سران برگزار شد.

در جریان این مراسم، علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال اظهار داشت: ابتدا به همه عزیزانی که در این مراسم حضور دارند خوش‌آمد می‌گویم و از حضور پیشکسوتان، اعضای باشگاه و مهمانان گرامی قدردانی می‌کنم.

وی در ادامه سخنان خود با تمجید از پیشکسوتان باشگاه استقلال، به تاریخ پرافتخار این باشگاه در طول ۸۰ سال گذشته اشاره کرد و گفت: استقلال همواره یکی از پرافتخارترین و ریشه‌دارترین باشگاه‌های فوتبال ایران بوده و بخش مهمی از تاریخ فوتبال کشور به نام این باشگاه و پیشکسوتانش گره خورده است.

تاجرنیا همچنین به غیبت مدیرعامل هلدینگ مالک باشگاه استقلال در این مراسم اشاره کرد و افزود: لازم می‌دانم همین‌جا توضیح بدهم که به دلیل کسالتی که برای مادر شریعتمداری پیش آمد، مدیرعامل هلدینگ مالک باشگاه استقلال نتوانست در این جشن حضور داشته باشد.

ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال نیز در حاشیه مراسم هشتادمین سالگرد تأسیس این باشگاه اظهار داشت: حضور در چنین مراسمی برای من افتخار بزرگی است و خوشحالم که در کنار خانواده بزرگ استقلال هستم.

وی با تأکید بر هویت و اهداف این باشگاه افزود: ما استقلال هستیم؛ باشگاهی با شخصیت و اهداف بزرگ و برای رسیدن به این اهداف با تمام توان تلاش می‌کنیم و می‌جنگیم.

سرمربی استقلال در ادامه به روند فنی تیمش اشاره کرد و گفت: هنوز به نیم‌فصل رقابت‌ها نرسیده‌ایم اما از ابتدای فصل تاکنون، تیم ما در هر بازی روند بهتری داشته و پیشرفت کرده است و تلاش می‌کنیم این مسیر رو به رشد را ادامه دهیم.

گفتنی است در مراسم هشتادمین سالگرد تأسیس باشگاه استقلال، پیشکسوتان این باشگاه، اعضای تیم‌های مختلف استقلال و جمعی از مدیران حضور داشتند و این مراسم در فضایی صمیمی برگزار شد.