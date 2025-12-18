به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا شمس‌آبادی شامگاه پنجشنبه در مراسم هفتگی هیئت خادم الرضا علیه‌السلام قم گفت: در روایات نقل شده است که زمانی فرا می‌رسد که اهل‌بیت علیهم‌السلام در میان شیعیان خود، از دشمنانشان غریب‌تر می‌شوند و این تعبیر، ناظر به شرایطی است که دشمن شناخته شده است، اما غفلت در میان دوست رخ می‌دهد.



این کارشناس مذهبی افزود: دشمنی و عناد جریان‌هایی همچون ناصبی‌ها، وهابیت و گروه‌های تکفیری امر پنهانی نیست، اما آنچه موجب رنج اهل‌بیت (ع) می‌شود، فراموشی و بی‌توجهی در میان محبان است، به‌ویژه نسبت به وجود مقدس حضرت صاحب‌الزمان (عج).



وی با اشاره به نقل‌هایی از تشرف برخی بزرگان به محضر امام عصر (عج) بیان کرد: در این نقل‌ها آمده است که حضرت از بی‌توجهی شیعیان گلایه‌مند بوده‌اند و این گلایه نه از سر شکایت، بلکه از دلسوزی پدری نسبت به امت خویش است.



شمس‌آبادی ادامه داد: باور به حضور امام زمان (عج) در زندگی بزرگان دین، یک اعتقاد ذهنی نبوده، بلکه حقیقتی جاری در رفتار آنان بوده است، تا جایی که کوچک‌ترین بی‌ادبی یا سستی را در پیشگاه اهل‌بیت (ع) بر خود جایز نمی‌دانستند.



وی با اشاره به مجالس عزاداری گذشته گفت: هیئت‌ها و روضه‌های قدیم، محل تربیت انسان بود و بسیاری از ذاکران و روضه‌خوانان، پیش از آنکه صاحب صدا باشند، صاحب سوز و حال بودند و همین اخلاص، کلام آنان را ماندگار می‌کرد.



این کارشناس مذهبی افزود: در میان ذاکران بزرگ جهان تشیع، افرادی بودند که نه به دنبال شهرت بودند و نه دعوت‌های پرزرق‌وبرق را می‌پذیرفتند و تنها دغدغه‌شان عزاداری حقیقی برای اهل‌بیت علیهم‌السلام بود.



وی با اشاره به نمونه‌هایی از زندگی ذاکران و خادمان اهل‌بیت (ع) بیان کرد: برخی از این بزرگان معتقد بودند که اهل‌بیت (ع) خود در مجالس حضور دارند و همین باور، ادب، اشک و نیت آنان را متفاوت می‌کرد.



شمس‌آبادی با تأکید بر نقش اشک و نیت خالص گفت: بارها در کلمات اولیای دین آمده است که اهل‌بیت (ع) به دنبال بهانه‌ای برای دستگیری بندگان هستند و گاه یک اشک صادقانه یا یک مجلس عزاداری با نیت پاک، مسیر زندگی انسان را تغییر می‌دهد.



وی افزود: عزاداری برای امام حسین علیه‌السلام، تنها یک مناسک تاریخی نیست، بلکه مدرسه‌ای برای معرفت، ادب و اتصال به امام زنده زمان (عج) است و اگر این پیوند حفظ شود، انسان از غربت ولی خدا فاصله می‌گیرد.



این کارشناس مذهبی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: تاریخ عاشورا نشان می‌دهد که امام حسین علیه‌السلام به کوچک‌ترین نقاط روشن در زندگی انسان‌ها توجه دارد و همان یک نکته مثبت، اگر با ادب و محبت همراه باشد، می‌تواند انسان را در مسیر قرب الهی قرار دهد.