سفر ژنرال البرهان به ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیت انتقالی سودان امروز دوشنبه به ریاض سفر کرد.

این سفر در پاسخ به دعوت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان انجام شده است.

محمد بن عبدالرحمن معاون امیر منطقه ریاض و شماری دیگر از مقامات بلندپایه عربستان از البرهان در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد استقبال کردند.

این سفر در سایه فعالیت‌های دیپلماتیک منطقه ای درخصوص سودان انجام شده است.

پیش از این بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر و فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان تلفنی درباره اوضاع در سودانی رایزنی کردند.

گفتنی است که از آوریل ۲۰۲۳ نیروهای ژنرال عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش سودان با نیروهای محمد حمدان دقلو فرمانده نیروهای واکنش سریع معروف به حمیدتی درگیر هستند که بر اثر این جنگ شمار زیادی کشته شده و حدود ۱۳ میلیون نفر آواره شده اند. این جنگ بدترین بحران بشری را در دنیا رقم زده است.