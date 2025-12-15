  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۲

سفر ژنرال البرهان به ریاض

سفر ژنرال البرهان به ریاض

رئیس شورای حاکمیت انتقالی سودان به دعوت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به ریاض سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیت انتقالی سودان امروز دوشنبه به ریاض سفر کرد.

این سفر در پاسخ به دعوت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان انجام شده است.

محمد بن عبدالرحمن معاون امیر منطقه ریاض و شماری دیگر از مقامات بلندپایه عربستان از البرهان در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد استقبال کردند.

این سفر در سایه فعالیت‌های دیپلماتیک منطقه ای درخصوص سودان انجام شده است.

پیش از این بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر و فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان تلفنی درباره اوضاع در سودانی رایزنی کردند.

گفتنی است که از آوریل ۲۰۲۳ نیروهای ژنرال عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش سودان با نیروهای محمد حمدان دقلو فرمانده نیروهای واکنش سریع معروف به حمیدتی درگیر هستند که بر اثر این جنگ شمار زیادی کشته شده و حدود ۱۳ میلیون نفر آواره شده اند. این جنگ بدترین بحران بشری را در دنیا رقم زده است.

کد خبر 6690396

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها