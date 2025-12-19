به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، ضرغامی در آغاز رویداد MACS و سمپوزیوم علمی‌ـ‌تخصصی ۳D Talks در دانشگاه صنعتی شریف، بر اهمیت ابلاغ سند مواد و ساخت پیشرفته تأکید کرد و نقش آن در برنامه‌ریزی‌های ملی و هدایت پژوهش‌های حوزه مواد و فناوری‌های نوین را برجسته دانست.

وی با اشاره به ساختارهای حمایتی ستاد و معاونت علمی، مسیرهای جدید توسعه این حوزه را تشریح و از همکاری فعال محققان و دانشمندان برای ترویج و توسعه مواد و ساخت پیشرفته در کشور دعوت کرد.

ضرغامی همچنین پرینت سه‌بعدی و ساخت افزودنی را یکی از فناوری‌های کلیدی و پلتفرمی در تحول روش‌های ساخت قطعات در صنایع خودرو، هوافضا، انرژی و پزشکی معرفی کرد.

او بر اهمیت توسعه مواد پیشرفته مانند سوپرآلیاژها، آلیاژهای حافظه‌دار، پلیمرها و سرامیک‌های پیشرفته تأکید کرد و گفت: «از فناوران دعوت می‌کنم طرح‌های توسعه‌ای خود، به ویژه در تولید پودرها و مواد اولیه مورد استفاده در پرینت سه‌بعدی و ساخت قطعات مهندسی و راهبردی، جهت دریافت حمایت به ستاد ارسال کنند.»

ضرغامی افزود: تمرکز جدی دولت بر آینده‌نگری در فناوری‌های نوین و اهمیت راهبردی مواد و ساخت پیشرفته در توسعه صنعتی و فناوری کشور مشهود است. فعالان حوزه مواد و ساخت باید فرصت‌های بی‌نظیر این حوزه را جدی گرفته و با همکاری و نوآوری، نقش خود را در تحول صنعتی کشور ایفا کنند.