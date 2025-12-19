دعوت مدیرعامل خیبرخرم آباد به کمیته انضباطی

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی در حالی از حسین خبیری دعوت کرده روز شنبه ۲۹ آذر در محل فدراسیون فوتبال حاضر شود که دلیل آن را اعلام نکرده است.

با این حال این کمیته تاکید کرد که خبیری باید برای ادای برخی توضیحات در کمیته انضباطی حضور پیدا کند.