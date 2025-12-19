  1. استانها
سخنان وحدت شکن امنیت ملی را تهدید می کند؛ حمایت از دولت نیاز امروز

بیرجند-امام جمعه موقت بیرجند با گرامیداشت یاد شهید رئیسی، با هشدار نسبت به آثار مخرب سخنان وحدت‌شکن، بر حمایت از دولت،تکمیل راه‌آهن و بهره‌گیری از پژوهش‌ها برای عبور از چالش ها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدباقر عبادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بیرجند که در مصلی المهدی(عج) برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله رئیسی اظهار کرد: این شهید والامقام همواره تلاش می‌کرد سخنانی وحدت‌بخش بیان کند و حفظ انسجام ملی را از الزامات پیشرفت کشور می‌دانست.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از این تجربیات، افزود: امروز نیز باید با حمایت از دولت و پرهیز از رفتارها و اظهارات تفرقه‌افکن، زمینه حرکت کشور به سمت امنیت و پیشرفت بیشتر فراهم شود.

امام جمعه موقت بیرجند با هشدار نسبت به آثار مخرب سخنان وحدت‌شکن در شرایط کنونی، گفت: چنین سخنانی می‌تواند به تضعیف پایه‌های کشور و خدشه‌دار شدن اتحاد ملی منجر شود و همه باید به‌ویژه در این مقطع حساس، با همدلی و همفکری به دولت در مدیریت چالش‌ها کمک کنند.

وی با قدردانی از سفر رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی، بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه راه‌آهن استان تأکید کرد و افزود: راه‌آهن خراسان جنوبی علاوه بر تسهیل حمل‌ونقل، نقش مهمی در توسعه معادن استان دارد و می‌تواند در نگهداشت جمعیت و تقویت امنیت منطقه مؤثر باشد.

حجت‌الاسلام عبادی با اشاره به مشکلات کم‌آبی و خشکسالی‌های سال‌های اخیر، بیان کرد: خراسان جنوبی با چالش‌های جدی در بخش کشاورزی مواجه است و به دلیل تداوم خشکسالی، این بخش به‌تنهایی قادر به تأمین نیازهای اقتصادی و جمعیتی استان نیست.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، بهره‌برداری بهینه از معادن و تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل به‌ویژه راه‌آهن، از اولویت‌های اساسی برای حفظ جمعیت و امنیت استان به شمار می‌رود.

امام جمعه موقت بیرجند با تأکید بر تقویت آموزش عالی در استان، گفت: کاهش تعداد دانشجویان در خراسان جنوبی به‌وضوح قابل مشاهده است و باید با استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود، از مهاجرت دانشجویان جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا در شهرهای کوچک مستقر هستند، اظهار کرد: اگر حفظ جمعیت استان هدف‌گذاری شده است، باید دانشگاه‌های بزرگ و مراکز علمی اثرگذار به استان‌هایی مانند خراسان جنوبی منتقل شوند تا ضمن تقویت جامعه علمی، از مهاجرت جلوگیری شود.

حجت‌الاسلام عبادی همچنین بر ضرورت حکمرانی پژوهش‌محور تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از پژوهش‌های دانشگاهی در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور، می‌تواند هزینه‌های اجرایی و ریسک‌های اجتماعی و امنیتی را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد.

وی ادامه داد: پژوهش علمی باید در تمامی ابعاد حکمرانی و سیاست‌گذاری کشور مورد توجه قرار گیرد تا از بروز بحران‌ها پیشگیری شود.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه‌هایی همچون انرژی، آب و فرونشست زمین، گفت: بخش قابل توجهی از این بحران‌ها ناشی از بی‌توجهی به پژوهش و نبود برنامه‌ریزی علمی بوده است.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و نخبگان علمی برای تحلیل و حل مسائل کشور، می‌تواند مانع از تکرار اشتباهات پرهزینه و شکل‌گیری بحران‌های جدید شود.

حجت‌الاسلام عبادی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ضروری دانست و افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی بدون تکیه بر پژوهش‌های دقیق و علمی امکان‌پذیر نیست و دانشگاه‌ها باید در ارائه راهکارهای علمی برای مقابله با تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی نقش‌آفرینی کنند.

وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی زمانی اثربخش خواهد بود که مبتنی بر داده‌ها و یافته‌های علمی اجرا شود.

امام جمعه موقت بیرجند با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است در برابر تهدیدات داخلی و خارجی، از جمله تحریم‌ها و سیاست‌های خصمانه آمریکا، متحد و همدل باشیم.

وی با بیان اینکه دشمن اصلی جمهوری اسلامی ایران آمریکا است، افزود: اختلافات داخلی نباید زمینه‌ساز تقویت تهدیدات دشمن شود.

حجت‌الاسلام عبادی در پایان با اشاره به فضیلت‌های ماه رجب، این ماه را فرصتی برای خودشناسی و رشد معنوی دانست و گفت: وجود انسان ذاتاً ارزشمند است و توجه به این ارزش‌ها می‌تواند زمینه تعالی فردی و معنوی را فراهم کند.

