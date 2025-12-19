یعقوبی: تنها راه مقابله با آمریکا ایستادگی و اقتدار ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین محمد یعقوبی در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان اشتهارد، با دعوت همگان به تقوای الهی و پرهیز از گناه، اظهار کرد: گناه موجب ذلت انسان میشود و ما برای ذلیل شدن آفریده نشدهایم.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع دستاندرکاران کنگره ۵۵۸۰ شهید استان البرز، افزود: رهبر معظم انقلاب بر ضرورت «روایت هنرمندانه» از دفاع مقدس برای نسل جوان تأکید کردند و فرمودند که جوانان امروز، جوانانی پاک و مستعد هستند که باید با زبان هنر باارزشها و انگیزههای دفاع مقدس آشنا شوند.
امامجمعه اشتهارد بابیان اینکه رهبر معظم انقلاب دو انگیزه اصلی رزمندگان دفاع مقدس را برجسته کردند، گفت: شوق به لقاءالله و احساس تکلیف دینی، دو عامل اصلی حضور جوانان در جبههها بود و تقلیل این انگیزهها به روایتهای سطحی، ظلم به دفاع مقدس است.
رژیم صهیونیستی نجات پیدا نخواهد کرد
یعقوبی با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی، رفتار رژیم صهیونیستی را مبتنی بر مظلومنمایی رسانهای دانست و تصریح کرد: این ترفندها دیگر کارایی ندارد و رژیم صهیونیستی با این حیلهها نجات پیدا نخواهد کرد.
وی در ادامه با انتقاد از تهدیدهای آمریکا علیه ونزوئلا، گفت: آمریکا هر جا ثروت فراوان و ضعف دفاعی ببیند، خوی تجاوزگرانهاش تشدید میشود و نمونه آن را میتوان در رفتار با ونزوئلا و پیشتر در اوکراین مشاهده کرد.
خطیب جمعه اشتهارد با تأکید بر اینکه مذاکره با آمریکا راهحل مشکلات کشور نیست، افزود: آمریکا به دنبال منافع خود است نه حل مشکلات ملتها و تجربه نشان داده هر جا پای منافعش در میان باشد، به هیچ تعهدی پایبند نیست.
مسئولان برای حل مشکلات مردم تلاش کنند
یعقوبی با انتقاد از برخی جریانها که مشکلات اقتصادی را بهانهای برای فشار به حاکمیت و تحمیل مذاکره میدانند، گفت: تنها راه، ایستادگی در میدان و قوی شدن است و مسئولان باید بهجای چشم دوختن به بیرون، برای حل مشکلات مردم تلاش کنند.
باید از اسراف پرهیز کرد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در پیش بودن شب یلدا، این مناسبت را فرصتی برای تقویت پیوندهای خانوادگی دانست و تأکید کرد: در کنار شادیهای مشروع، باید از اسراف پرهیزکرده و به نیازمندان و مردم مظلوم، بهویژه مردم غزه، توجه ویژه داشت.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان اشتهارد با تبریک فرارسیدن ماه رجب و ولادت امام محمد باقر (ع)، به نقل روایتی از آن حضرت پرداخت و گفت: برآوردن حاجت مؤمنان، انسان را به قرب الهی میرساند و مسئولان و کارکنان ادارات باید این فرهنگ را سرلوحه رفتار خود قرار دهند.
یعقوبی همچنین با اشاره به شهادت امام هادی (ع)، بر اهمیت رضایت والدین تأکید کرد و گفت: نارضایتی پدر و مادر موجب کاهش برکت روزی و ذلت انسان در دنیا میشود.
امامجمعه اشتهارد در پایان با دعوت مردم به استفاده از فرصتهای معنوی ماه رجب، بهویژه لیلةالرغائب و اعتکاف، خاطرنشان کرد: نباید شرایط مالی مانع حضور جوانان در اعتکاف شود و همه باید برای حمایت از نسل جوان تلاش کنیم.
