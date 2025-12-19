به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین مجید صفدری در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه شهر جدید مهستان، با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت امام محمد باقر علیهالسلام، این مناسبت را فرصتی برای بازخوانی نقش تاریخی آن حضرت در مقابله با تحریف دین و احیای معارف اصیل اسلامی دانست.
وی بابیان اینکه دوران امامت امام باقر (ع) همزمان با اوج فتنه بنیامیه بود، اظهار کرد: در آن مقطع تاریخی، اسلام وارونه شد و دین به ابزاری برای توجیه ظلم و سلطه تبدیل گردید؛ فتنهای که هدف اصلی آن، تحریف مفاهیم و اشغال ذهنها بود، نه صرفاً تصرف جغرافیا.
امامجمعه مهستان، نهضت علمی و تبیینی امام محمد باقر علیهالسلام را نمونهای روشن از «جهاد تبیین» عنوان کرد و افزود: آن حضرت با حرکتی عمیق و بنیادین، معارف ناب اسلامی را از زیر آوار تحریف بیرون کشید و بنیان فکری تشیع را استحکام بخشید؛ مسیری که امروز نیز الگوی مقابله با فتنههای پیچیده فکری و رسانهای است.
چالش اصلی امروز، نبرد روایتها و ذهنهاست
صفدری با اشاره به شرایط کنونی جهان، تصریح کرد: در دنیای معاصر، رسانهها به ابزارهای گستردهای برای دستکاری ادراک، تغییر روایتها و تحریف واقعیتها تبدیلشدهاند و از همین رو، نبرد اصلی امروز، نبرد روایتها و ذهنهاست، نه صرفاً جنگ نظامی.
وی با تبیین دشواری مأموریت امام زمان (عج) در آغاز عصر ظهور، گفت: اصلاح فساد فکری و اعتقادی ناشی از قرائتهای تحریفشده از دین، بهمراتب دشوارتر از مقابله با جهل ابتدایی دوران بعثت پیامبر اکرم (ص) است و این واقعیت، اهمیت جهاد تبیین را دوچندان میکند.
خطیب جمعه مهستان با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در تداوم این مسیر تاریخی، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران نیز مأموریت دارد با تبیینی هوشمندانه، چهره واقعی قدرتهای طاغوتی بهویژه آمریکا و صهیونیسم را آشکار کرده و زمینه غلبه حقیقت را فراهم سازد.
صفدری همچنین با استناد به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت آرایش هوشمندانه جبهه حق در عرصه رسانه و تبلیغات، تأکید کرد: دشمن امروز معارف اسلامی، شیعی و انقلابی را هدف قرار داده و مقابله با این هجمه، نیازمند جهاد تبیینی منسجم و هدفمند است.
پیکان جنگ جرم دشمن به سمت نوجوانان است
وی دانشآموزان و نوجوانان را در خط مقدم جنگ نرم دانست و گفت: دشمن با تمرکز بر این قشر اثرگذار، تلاش میکند هویت دینی و انقلابی نسل آینده را تضعیف کند، ازاینرو لازم است برنامههای فرهنگی و دینی کشور با تمرکز ویژه بر نوجوانان و جوانان بازآرایی شود.
امامجمعه مهستان حضور فعال نوجوانان در نماز جمعه، مساجد، هیئتهای مذهبی و برنامههایی نظیر اعتکاف دانشآموزی را از ظرفیتهای مهم خنثیسازی توطئههای دشمن برشمرد و افزود: این فضاها، علاوه بر تقویت هویت دینی، نسل جوان را در متن جامعه ایمانی قرار میدهد.
شکرگزاری پس از نزول نعمت شرط تداوم رحمت الهی است
صفدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بارشهای اخیر پس از ماهها خشکسالی، بر ضرورت شکرگزاری تأکید کرد و گفت: همانگونه که دعا در زمان کمبود نعمت وظیفه مؤمنان است، شکرگزاری پس از نزول نعمت نیز شرط تداوم رحمت الهی به شمار میرود.
وی با استناد به کلام امیرالمؤمنین (ع) درباره نقش شکر در بقای نعمتها، از نمازگزاران خواست با اقامه نماز شکر، قدردان رحمت الهی باشند.
جهان در حال گذار به نظم چندقطبی است
امامجمعه مهستان همچنین با اشاره به تحولات بینالمللی و اظهارات اخیر وزیر امور خارجه روسیه درباره افول نظم غرب محور، اظهار کرد: جهان در حال گذار به نظم چندقطبی است و این تحول، در صورت هوشمندی راهبردی، میتواند فرصتهای مهمی را پیشروی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.
صفدری افزود: کاهش مداخله مستقیم آمریکا در غرب آسیا و تمرکز این کشور بر رقابت با چین، نشانهای از تغییر موازنه قدرت جهانی و افول نقش مستقیم واشنگتن در معادلات منطقهای است.
وی در پایان تأکید کرد: بهرهبرداری از شرایط جدید جهانی، نیازمند تقویت دیپلماسی فعال، توسعه همکاریهای چندجانبه و تثبیت جایگاه ایران بهعنوان بازیگری مؤثر در نظم نوین جهانی است.
