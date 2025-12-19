به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سید محمدتقی غضنفری در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه محمدشهر، با اشاره به فرارسیدن اول ماه رجب و سالروز ولادت حضرت امام محمد باقر علیهالسلام، این مناسبت را فرصتی برای تأمل در نقش تقوا در نجات فردی و اجتماعی دانست.
وی با استناد به روایتی از امام محمد باقر (ع) در کتاب الکافی، تصریح کرد: به برکت تقوا بود که حضرت نوح (ع) و همراهانش از طوفان نجات یافتند و حضرت صالح (ع) و مؤمنان به او از صاعقه رهایی پیدا کردند؛ تقوا همواره عامل نجات انسانها در بزنگاههای تاریخی بوده است.
امامجمعه محمدشهر با اشاره به فرارسیدن «لیلةالرغائب» بهعنوان نخستین شب جمعه ماه رجب، اظهار کرد: بر اساس روایت نقلشده از پیامبر اکرم (ص) در کتاب اقبالالاعمال، این شب از جایگاه ویژهای برخوردار است و ملائکه آن را شب آرزوها و بخشش الهی نامیدهاند؛ شبی که خداوند وعده آمرزش روزهداران ماه رجب را داده است.
غضنفری در بخش دیگری از خطبهها، با اشاره به بارشهای اخیر پس از ماهها خشکسالی، این نعمت الهی را حاصل دعاها و نمازهای باران مردم مؤمن دانست و افزود: اکنونکه کشور از موهبت بارشهای پربرکت بهرهمند شده است، وظیفه ما شکرگزاری عملی و استمرار پیوند معنوی با خدای متعال از طریق دعا و نماز شکر است تا مشمول وعده الهی «لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ» شویم.
انتقال ارزشها نیازمند بهرهگیری خلاقانه از فناوریهای جدید است
وی همچنین به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران کنگره شهدای استان البرز اشاره کرد و گفت: این بیانات صرفاً یک تقدیر یا توصیه مقطعی نیست، بلکه ناظر به یکی از مسائل بنیادین جامعه امروز ایران یعنی چگونگی تداوم هویت انقلابی و دینی در نسلهای جدید است.
امامجمعه محمدشهر بابیان اینکه رهبر انقلاب بر احیای هوشمندانه و هنرمندانه ارزشهای دفاع مقدس تأکید کردند، خاطرنشان کرد: در شرایطی که جامعه با گسترش ابزارهای نوین رسانهای، تشدید جنگ شناختی دشمن و تفاوتهای نسلی روبهروست، انتقال ارزشها نیازمند بهرهگیری خلاقانه از فناوریهای جدید و روشهای اثرگذار فرهنگی است.
غضنفری با اشاره به هشدار رهبر معظم انقلاب نسبت به خاموش شدن انگیزههای اصیل دفاع مقدس، گفت: اگر مفاهیمی همچون شوق لقاءالله، احساس تکلیف دینی و روحیه ایستادگی در برابر دشمن به نسل جدید منتقل نشود، یاد شهدا به مراسمی تشریفاتی و کم اثر تقلیل پیدا میکند.
وی تأکید کرد: رهبر انقلاب تصریح کردند که صرف تولید کتاب، فیلم یا برگزاری کنگره کافی نیست، بلکه مهمتر از آن، اثرگذاری واقعی و عمیق این اقدامات فرهنگی است؛ موضوعی که ضعفهای موجود در برخی فعالیتهای فرهنگی را آشکار میکند.
انتقاد امامجمعه محمدشهر از کمتوجهی برخی دستگاههای فرهنگی
امامجمعه محمدشهر با اشاره به فلسفه بزرگداشت شهدا از منظر رهبر انقلاب، افزود: بزرگداشت شهدا هدف نیست، بلکه ابزاری برای انتقال انگیزهها، ارزشها و منطق فکری شهیدان به نسلهای آینده است و تقلیل دفاع مقدس به هیجانات زودگذر، ظلم به حقیقت این حماسه تاریخی به شمار میرود.
غضنفری در پایان با انتقاد از کمتوجهی برخی دستگاههای فرهنگی، تصریح کرد: کوتاهی در انتقال این ارزشهای والا، خطر گسست هویتی را به دنبال دارد و همه نهادهای مسئول باید با جدیت و برنامهریزی مؤثر، در مسیر تبیین عمیق فرهنگ ایثار و شهادت گام بردارند.
نظر شما