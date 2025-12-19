به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید علی‌اکبر افتخاری در خطبه دوم نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته بخش چندار و شهر کوهسار با اشاره به برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای استان البرز و با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی)، بر جایگاه والای شهدا و لزوم الگو گیری نسل جوان از سیره، روحیه ایثار و انگیزه‌های الهی آنان تأکید کرد.

وی بابیان اینکه تبیین روحیه فداکاری و انگیزه‌های دینی شهدا برای نسل جوان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: هویت دینی که در وجود شهدا متجلی بود باید به‌درستی به نسل امروز منتقل شود، چراکه انتقال این فرهنگ، زیربنای اثربخشی همه فعالیت‌های فرهنگی است.

امام‌جمعه بخش چندار و شهر کوهسار در بخش دیگری از خطبه‌ها، با تبریک میلاد باسعادت امام محمد باقر (علیه‌السلام)، اظهار داشت: احیای علنی مذهب تشیع پس از دوران خفقان حاکم بر جامعه اسلامی در عصر امام سجاد (علیه‌السلام)، به همت امام محمد باقر (علیه‌السلام) و از طریق تربیت شاگردان برجسته دینی آغاز شد؛ شاگردانی که بعدها در مکتب امام صادق (علیه‌السلام) نقش‌آفرینی مؤثری ایفا کردند.

افتخاری همچنین با اشاره به سالروز شهادت امام هادی (علیه‌السلام) خاطرنشان کرد: آن امام همام باوجود محاصره شدید از سوی حاکمان وقت، جریان تشکیلاتی تشیع را که از زمان امام صادق (علیه‌السلام) پایه‌گذاری شده بود، تقویت کردند و از طریق شبکه نمایندگان، پاسخ‌گوی مسائل و پرسش‌های شیعیان در مناطق مختلف بودند.

وی در ادامه سخنان خود، از اعضای شورای اسلامی شهر کوهسار و شهرداری خواست تا مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، جلسه‌ای عمومی با مردم برگزار کرده و گزارش عملکرد خود را به‌صورت شفاف ارائه دهند.

امام‌جمعه بخش چندار و شهر کوهسار در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به گرانی‌های اخیر، منشأ این مشکلات را متعدد دانست و گفت: بخشی از گرانی‌ها ناشی از تحولات اقتصاد جهانی، بخشی متأثر از تحریم‌های سخت و ظالمانه علیه کشور و بخشی نیز نتیجه برخی تصمیمات و ساختارهای موجود در حوزه درآمد، هزینه و توزیع کالاها و مایحتاج عمومی است.

افتخاری در ادامه افزود: مدیریت صحیح مصرف، صرفه‌جویی و همراهی مردم می‌تواند در کاهش مشکلات اقتصادی مؤثر باشد.

خطیب جمعه بخش چندار و شهر کوهسار در پایان، نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی در مقابله با گران‌فروشی را بسیار مهم دانست و تأکید کرد: تقویت نظارت‌ها می‌تواند به کنترل تورم، کاهش گرانی‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه کمک کند.