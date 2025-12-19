به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی رادمرد در خطبه‌های نماز جمعه ماهدشت، با اشاره به فضیلت ماه‌های رجب، شعبان و رمضان، اظهار کرد: پیامبر اکرم (ص) این سه ماه را برگزیده الهی معرفی کرده‌اند و ماه رجب، ماه نزول رحمت الهی و فرصتی ارزشمند برای خودسازی و تقرب به خداوند است.

وی افزود: یکی از اعمال مهم و پربرکت ماه رجب، آئین معنوی اعتکاف است که خوشبختانه در حدود ۱۰ مسجد شهر ماهدشت برنامه‌ریزی‌شده تا این سنت حسنه باشکوه و رونق بیشتری برگزار شود و زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر مردم، به‌ویژه جوانان، از معنویت این ماه فراهم آید.

اسراف و ربا دو آفت جدی جامعه است

امام‌جمعه ماهدشت در ادامه با اشاره به مسئله اسراف، تصریح کرد: اسراف از گناهان کبیره است و علاوه بر آثار فردی، آثار اجتماعی و عمومی نیز دارد و اسراف در مصرف آب، برق، گاز و بنزین، آینده نسل‌های بعدی را تهدید می‌کند و هم مسئولان و هم مردم در این زمینه مسئولیت دارند.

رادمرد تأکید کرد: اصلاح الگوی مصرف، ارتقای زیرساخت‌ها، جلوگیری از هدر رفت منابع و همچنین فرهنگ‌سازی عمومی باید به‌گونه‌ای باشد که جامعه نسبت به مصرف نادرست حساس شود و نهی از منکر در این حوزه به مطالبه عمومی تبدیل شود.

وی با انتقاد از برخی تخلفات در حوزه مصرف آب، گفت: استفاده از آب شرب برای مصارف غیرضروری و غیرقانونی قابل‌قبول نیست و دستگاه‌های مسئول باید در کنار برخورد قانونی، زمینه تغییر نگرش عمومی را فراهم کنند.

خطیب نماز جمعه ماهدشت در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به رواج ربا و نزول‌خواری در شهر، خواستار برخورد جدی و بازدارنده دستگاه قضائی، دادستانی و نهادهای اطلاعاتی شد و گفت: تبلیغات وام‌های فوری و نزولی، بی‌برکتی برای شهر به همراه دارد و لقمه حرام، بنیان خانواده و تربیت نسل صالح را تهدید می‌کند.

رادمرد افزود: توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه می‌تواند بساط سودجویان را جمع کند و مردم نیز باید با نهی از منکر، موارد تخلف را به نهادهای نظارتی گزارش دهند.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان البرز بیان کرد: تأکید رهبر انقلاب بر تبیین انگیزه‌های شهدا، ازجمله شوق لقاءالله، احساس تکلیف دینی و مقابله با دشمن، یک مطالبه جدی از دستگاه‌های فرهنگی است که متأسفانه در برخی موارد به‌درستی انجام‌نشده است.

امام‌جمعه ماهدشت افزود: در برگزاری رویدادهای مهم استانی باید همه ظرفیت‌های استان دیده شود و نباید استان را صرفاً به مرکز آن محدود کرد، چراکه این نگاه می‌تواند به انسجام و وحدت استانی آسیب بزند.

رادمرد در پایان با اشاره به خدمات دولت شهید آیت‌الله رئیسی، گفت: خدمات جهادی دولت سیزدهم، از احیای هزاران کارخانه تا تقویت عزت و اقتدار بین‌المللی ایران، قابل‌انکار نیست و تخریب و توهین به این خدمات، خلاف انصاف و وحدت ملی است چراکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به اتحاد، انسجام و تمرکز بر حل مشکلات معیشتی مردم نیاز دارد.